Começa nesta quinta-feira (11) a Série B da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), um dos games mais populares no país A divisão de acesso que garante vagas à elite do Free Fire no Brasil. A organização da categoria é uma parceria entre Garena e LnK.

Com 36 equipes, a Série B será dividida em três fases distintas e terá transmissão às quintas-feiras, a partir das 17h, pelos canais eSportv (no YouTube e BOOYAH!) e canais Garena (YouTube e BOOYAH!).

Na primeira fase da competição, três grupos de 12 equipes terão três semanas para somar pontos e garantir sua permanência na disputa.

As seis melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, enquanto o 7º e o 8º de cada grupo garantem a permanência na próxima temporada da Série B. Os quatro piores de cada grupo são automaticamente rebaixados.

Na fase seguinte, três grupos de seis equipes jogam partidas por três semanas e os quatro melhores se classificam para a Grande Final da Série B da LBFF.

Na Grande Final, em 28 de março, as equipes se enfrentam por seis quedas em Bermuda, Kalahari e Purgatório. O 1º e o 2º colocados sobem direto para a Série A da LBFF 5, enquanto as equipes que ficarem entre a 3ª e 10ª posições disputam o Grupo de Acesso. As duas piores equipes garantem a permanência na próxima temporada da Série B.

Liga Brasileira de Free Fire 4 – Semana 3

A Semana 3 da LBFF 4 marcou o fim do primeiro turno da competição, que terminou com FURIA, GOD, SS e Santos dividindo as quatro primeiras colocações com uma diferença mínima na pontuação. Santos e GOD, do Grupo C. Ele foi o qnfitrião no último final de semana e se recuperou até que bem na classificação geral.

Veja um resumo de tudo o que aconteceu:

No sábado (6), a Team Liquid fez dobradinha e foi o grande destaque da rodada com 88 pontos e 46 abates. A Cavalaria abriu a semana no 16º lugar com 68 pontos e terminou a Semana 3 na oitava colocação com 197. Os grandes nomes da Liquid no sábado foram mvre peuzada, que fizeram 17 e 16 abates respectivamente. A SS, que teve Mts007 no destaque com 12 eliminações, foi o segundo melhor time do sábado com um BOOYAH!, 75 pontos e 32 abates.

A RED Kalunga, que precisa pontuar, também fez dobradinha e subiu algumas posições na tabela, assim como LOUD, que fez o último BOOYAH! da Rodada 5, e B4, que apesar de não ter vencido nenhuma queda, marcou 60 pontos por colocação na rodada. Sobre a Matilha, Solotov comentou:

“A RED é uma equipe de tradição no cenário, que não costuma fazer muitos abates, mas que sempre pontuam muito por posição. Conseguem sempre ficar ali entre Top 3 e 5, mas agora não estão encaixando o jogo. Ficaram apenas três vezes no Top 3 nessa LBFF e com muitos poucos abates. É um novo meta com Double Vector, a galera não está mais ficando parada em casa, estão rushando mais, se sentindo mais confiantes, indo atrás de abates, o que significa que a RED precisa ser mais agressiva, buscar mais abates“.

Sobre a Garena

A Garena é a principal desenvolvedora e distribuidora de jogos no sudeste da Ásia, Taiwan e América Latina, e se expandiu para outros mercados de rápido crescimento em todo o mundo.

Um de seus jogos de maior sucesso, em que foi produtora e desenvolvedora, é Free Fire, game mobile mais baixado no mundo em 2020 e vencedor do prêmio Esports Awards 2020 na categoria Melhor Jogo Mobile.

Com nome oficial de Garena Free Fire, foi criado e lançado oficialmente em 4 de dezembro de 2017. Trata-se um jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battle royale, desenvolvido pela desenvolvedora vietnamita 111dots Studio e publicado pela Garena.

O jogo obteve um beta aberto em novembro de 2017 e foi lançado oficialmente para Android de iOS. E o game consiste de até no total de cinquenta jogadores que caem de paraquedas em uma ilha.

Lá eles buscam armas e equipamentos a fim de matar os outros jogadores. Os jogadores escolhem à vontade a posição inicial, pegam armas e suprimentos para aumentar o tempo de vida na batalha.

Inspirado em PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) – outro jogo do mesmo gênero, Garena Free Fire se tornou um sucesso instantâneo, atingindo, até outubro de 2018. Quando atingiu a marca de 7,5 milhões de jogadores (refletidos pela quantidade de downloads) somente em dispositivos Android.

Portanto, se tornou um dos jogos de Android mais baixados de 2018, batendo grandes títulos (como PUBG Mobile e Clash Royale).

Assim, por conta de sua popularidade, o jogo recebeu o prêmio de “Melhor Jogo em Voto Popular” pela Google Play Store em 2018, além das criações de competições profissionais em determinadas partes do Brasil e do mundo.

