Gamers mais bem pagos do mundo em 2020: quem são e quanto ganham

Os gamers mais bem pagos tiveram um grande destaque em 2020. Eles influenciam diversos seguidores fãs de videogames com verdadeiros fenômenos. Esse é um reflexo da força que o mercado dos games ganhou nos últimos anos.

Assim, se antes o universo dos videogames apenas uma brincadeira ou hobby, hoje é a profissão de muitos jovens, de 16 e 30 anos. Eles são atletas profissionais de videogame, que ganham a vida no mundo dos e-sports.

Como o jogo Fortnite, um verdadeiro sucesso da Epic Games. que fez muitos lucrarem milhões. Um dos casos é o gamer americano Tyler Ninja.

De acordo com a revista Forbes, ele ganhou cerca de US$ 17 milhões , o equivalente a R$ 72,3 milhões. Com 28 anos o Pro Player obteve apenas US$100 mil em torneios de jogos que participou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vale ressaltar que grande parte dos ganhos advém das redes sociais. Porque os gamers interagem bastante com os seguidores. Além disso, também ganham em anúncios, propagandas e parcerias.

Atualmente, diversos jogos atraem milhares de fãs nas famosas transmissões na internet. São jogos coletivos e competições com repercussão mundial. Os nomes que se destacam são Dota2, o Counter Strike, o Fifa, entre outras. Há plataformas que mobilizam centenas de milhares de pessoas a cada torneio.

Todo esse sucesso faz com que o mercado financeiro esteja de olho nessa modalidade. E eles se tornam cada vez mais rentável para produtoras de jogos, organizadores de eventos, multinacionais de informática e, claro, para os próprios jogadores.

Esses atletas, aliás, estão sempre em busca dos melhores equipamentos para treinos e competições. Por isso, eles tendem a receber patrocínios de empresas especializadas.

Quem são os gamers mais bem pagos de 2020

É inegável que na última década o mercado e-sports explodiu. A maior adesão de público fez com que muitos jogadores envolvidos se tornassem atletas extremamente bem pagos.

Portanto eles são remunerados com salários anuais que ultrapassam os milhares de dólares. Acompanhe abaixo uma lista, falamos sobre os jogadores gamers mais bem pagos, que mais faturaram em 2020.

Kyle “Bugha” Giesdorf – Gamers mais bem pagos de 2020

Imagine você com apenas 16 anos ganhar 3 milhões de dólares jogando video game? Esse foi o feito de Kyle Giersdorf, um jovem norte-americano.

Natural da Pensilvânia, ele ganhou a copa do mundo de Fortnite. Portanto, o gamer virou um milionário com a sua grande paixão. Um único prêmio deu ao rapaz a quantia de R$ 15 milhões. Um grande feito.

Johan “N0tail” Sundstein

Johan “N0tail” Sundstein é especializado no Dota 2. Este dinamarquês de 27 anos ganhou cerca de 6 milhões de dólares em 2020. Ou seja, são mais de 30 milhões de reais, apenas em competições de videogame.

Mas ele não é apenas o jogador DOTA 2 mais rico do mundo. Também aquele que ganhou mais prêmios em dinheiro do que todos os outros jogadores profissionais do mundo, em qualquer jogo que você possa imaginar.

Sua maior vitória até agora foi o DOTA 2 Championships – The International 2019 – que ele ganhou jogando pela equipe de eSports OG. A OG também ganhou o The International 2018, o primeiro circuito profissional DOTA 2 com o maior prêmio na história dos eSports – 25 milhões de dólares .

Peter “Dupreeh” Rasmussen – Gamers mais bem pagos de 2020

O dinamarquês Dupreeh é um dos mais bem-sucedidos jogadores de Counter Strike: Go, jogo de ação e tiros que mobiliza pessoas no mundo inteiro.

Apesar de Counter Strike ser um jogo antigo e que demorou a fazer sucesso no mundo dos e-sports. é um dos mais lucrativos.

Em 2020, ao conquistar competições do circuito profissional de Counter Strike, Dupreeh faturou nada menos que 1,7 milhão de dólares, pouco mais de R$ 6 milhões.

Mark “Markplier” Edward Fischbach

Edward Fischbach, conhecido como Markiplier é um sucesso multiplataforma que em 2019 ganhou US$ 14 milhões ou R$ 80,5 milhões.

Sua carreira no YouTube começou em 2012. No canal ele produz vídeos focados em jogos de terror. Entre eles há títulos mais famosos como Resident Evil 3 Remake, Subnautica, Oxygen Not Included e Five Nights at Freddy’s. O norte-americano de 31 anos está na Twitch desde 2012, onde transmite além do próprio podcast, jogos como GTFO, Raft, 7 Days to Die e GTA 5.

Felix “PewDiePie” Kjellberg – Gamers mais bem pagos de 2020

PewDiePie tornou-se um fenômeno do YouTube com o canal iniciado em 2010. O sueco de 31 anos atingiu o maior número de inscritos da plataforma, e agora é o segundo colocado com 107 milhões. Em 2019, PewDiePie faturou US$ 15 milhões (R$ 86 milhões) produzindo principalmente vídeos e vlogs humorísticos. Seus vídeos de jogos incluem títulos como Minecraft, seu jogo principal, Ghost of Tsushima, Fall Guys e PUBG Mobile.

Portanto, estes foram os gamers mais bem pagos de 2020, que se destacaram no mundo dos e-sports.