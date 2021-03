Hotmart, startup de cursos digitais, recebe aporte de R$ 735 milhões

A Hotmart Company, empresa de criação e gerenciamento de cursos e negócios digitais, anunciou, nesta terça-feira, 30, que recebeu um aporte de US$ 130 milhões, aproximadamente R$ 735 milhões na cotação de hoje, em uma rodada de investimentos série C, liderada pela TCV. A Alkeon Capital também participou da transação.

A avaliação da companhia não foi divulgada, mas a Hotmart continua crescendo no seu status já previamente alcançado de unicórnio como são chamadas as startups avaiadas em mais de US$ 1 bilhão. Os recursos serão utilizados para crescimento, incluindo inovação em produtos e expansão internacional, organicamente quanto por meio de fusões e aquisições.

Fundada em 2011, em Belo Horizonte, a empresa tem 1,3 mil funcionários em 12 escritórios ao redor do mundo, na Holanda, nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, no México, na Colômbia e França.

O investimento acontece num momento em que a Hotmart continua apresentando crescimento significativo e avanços em sua estratégia de expansão internacional. Hoje, a Hotmart atende criadores de conteúdo em mais de 100 países, proporcionando transações de produtos e serviços digitais para milhões de consumidores em mais de 185 países.

Em 2020, o processo de internacionalização da Hotmart subiu alguns degraus quando finalizou o processo de aquisição da Teachable, empresa de Nova York que está entre as líderes deste setor nos EUA. O GMV (“Gross Merchandise Value” ou Valor Total de Vendas) em transações na plataforma mais do que dobrou quando comparado ao ano anterior.

“A Hotmart está na linha de frente na Economia da Paixão, ajudando criadores a irem além da monetização de seu conteúdo, possibilitando que eles realmente criem um negócio digital. Ao oferecer as ferramentas para os criadores difundirem seu conhecimento, nós estamos fomentando um novo modelo de empreendedorismo baseado na internet”, diz João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart, por meio de comunicado divugado.

A Hotmart

A Hotmart é uma das plataformas globais líderes em negócios digitais. Ela reúne um crescente e diverso ecossistema de criadores de conteúdo e consumidores, principalmente oferecendo cursos digitais. Abriga esses conteúdos e cobra uma porcentagem do valor pago por cada curso vendido por lá, além do sistema de afiliados.