Instagram caiu? Usuários relatam problemas neste domingo

Usuários do Instagram em todo o mundo estão tendo problemas tanto com o aplicativo quanto com o site.

O Instagram caiu? Usuários do aplicativo estão enfrentando dificuldades para utilizar a plataforma neste domingo, 21. A queda da plataforma ocorreu por volta das 18 horas e ainda não há informação sobre a causa do problema.

Por que o Instagram caiu?

De acordo com o site Downdetector, o Instagran caiu no fim da tarde desse domingo, 21 de maio e houve aumento expressivo nas notificações sobre o aplicativo. Nas redes sociais, diversos usuários reclamam da situação, já que não é possível ver publicações do feef e stories.

A empresa costuma ser enigmática quanto às causas de quaisquer problemas e não tende a explicá-los mesmo depois de resolvidos.

Pelo Twitter, os seguidores disparam memes sobre a situação.

O Instagram caiu e eu assim no meu roteador

achando que era a minha internet q tinha ido com Deus. pic.twitter.com/zD8drcLcYj — Marcus Aurélio ✊🏾 (@marcuuslio) May 21, 2023

o usuário do twitter toda vez que o instagram do Mark Zuckerberg cata cavaco na internet VOLTA INSTAGRAM!!! pic.twitter.com/kMz9xGrUAp — Doug Nappa (@dougnappa) May 21, 2023

O tiktok e o Twitter assim para o Instagram agora pic.twitter.com/rqdVEiT3TC — essenci (@Mtheusamaro) May 21, 2023

desliguei e liguei o celular, desliguei a net várias vezes pra vim aq no tt e descobri que o Instagram de todo mundo caiu pic.twitter.com/XGzNIMeyCW — isabelly (@floareacrud) May 21, 2023

Quem é o dono do Instagram

O Instagram é propriedade da Meta Platform , uma empresa americana cujo antigo nome é Facebook. A Meta adquiriu o Instagram em abril de 2012 pelo valor de US$ 1 bilhão.

Mark Zuckerberg, empresário americano da Internet e magnata dos negócios, é o atual CEO da Meta Platform, embora não detenha 100% da empresa. Em vez disso, ele possui 13,6% da empresa e é o tomador de decisões mais influente. Investidores institucionais como Vanguard Group, Inc e Fidelity Management & Research Company também detêm uma porcentagem significativa da empresa Meta.

No entanto, o Instagram foi inventado através dos esforços conjuntos de Kevin Systrom e Mike Krieger. Kevin Systrom, nascido em 30 de dezembro de 1983 em San Francisco, Califórnia, é filho do vice-presidente de RH da TJX Companies Inc. e executivo de marketing da ZipCar. Ele estudou ciência e engenharia na Universidade de Stanford antes de se tornar um associado de marketing do Google, depois gerente de produto em uma start-up e, por fim, trabalhar com comunidades online.