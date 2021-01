Lançamentos de jogos 2021: confira as novidades para janeiro

Os lançamentos de jogos 2021 deixam muitos gamers na expectativa por novidades. Assim, novos títulos já chegam em janeiro, para iniciar o ano com grande diversão.

A nova geração de games chega com tudo, em diversas vertentes. Janeiro costuma ser um mês sem grandes lançamentos. Mas em 2021 as novidades são muitas!

Portanto, alguns jogos importantes serão lançados. Como por exemplo, Hitman 3 e um dos primeiros títulos exclusivos do Xbox Series X|S.

Há também o game de horror The Medium. Curiosamente, o mês também concentra dois lançamentos no nicho de corrida de motos, com Ride 4 e o motocross MXGP 2020.

Assim, se você está ansioso pelas novidades, confira agora os principais lançamentos de jogos 2021 e prepare o console, PC ou celular!

Novidades em lançamentos de jogos 2021

1. Scott Pilgrim vs. The World: The Game

No dia 14 de janeiro, será lançado Scott Pilgrim vs. The World, uma atualização do clássico lançado originalmente para PlayStation 3 e Xbox 360. O game traz de volta as sensações e estilo de um passado ainda mais distante.

O jogador acompanha a saga de Scott na conquista do amor de Ramona. Mas literalmente ele deve passar por cima dos ex-namorados da garota. Assim, a Ubisoft faz um retorno às velhas brigas de rua virtuais, com o título, que chegou em 2010.

O lançamento é uma comemoração ao aniversário de 10 anos do filme com Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead. E também do próprio game. A nova versão de Scott Pilgrim vs. The World: The Game traz todos os DLCs lançados ao longo do ciclo de vida original, além de contar com melhorias nos controles e de qualidade de vida.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition terá versões para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia. As edições originais para PS3 e Xbox 360, porém, não serão relançadas.

2. Hitman 3 – Lançamentos de jogos 2021

A parte final da trilogia World of Assassination mais uma vez vai colocar o jogador no comando das habilidades, disfarces e capacidades do Agente 47. E neste novo game nos lançamentos de jogos 2021, feito pela IO Interactive, serão seis novas localizações. Além da já tradicional importação dos mapas e cenários dos dois antecessores. Contudo, há uma entrega de maior experiência e mais completa.

O novo game chega em 20 de janeiro ao PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X e S e Stadia. Assim, Hitman 3 também marca a chegada da franquia à nova geração, com versões otimizadas para Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Além disso, será o primeiro título em quase 20 anos a estar em um console da Nintendo. Isso porque ele recebeu a versão para Switch que vai rodar por meio da nuvem. Além de compatibilidade com a realidade virtual nos consoles da Sony.

3. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

E entre os lançamentos de jogos 2021 está mais um capítulo da saga da Koei Tecmo. Este que acumula grande sucesso no Japão e começa a conquistar seu espaço também no Ocidente.

Assim, esta sequência se passa três anos antes do original. Ela serve como uma porta de entrada para novos fãs enquanto a história do original é expandida, assim como seus recursos.

E a protagonista Ryza se junta a aliados em busca de um tesouro em ruínas antigas e lugares mitológicos. O JRPG é desenvolvido pela Gust com direito a todos os artifícios do gênero. Isso incluianimais de estimação e a construção dos personagens.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy já foi lançado no Japão e chega em 26 de janeiro ao PC, Switch, PS4 e PlayStation 5.

4. The Medium – Lançamentos de jogos 2021

Mais um dos lançamentos de jogos 2021 chega em 20 de janeiro ao PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X e S e Stadia. Xbox Series X e S.

The Medium promete agradar aos fãs do terror. O game é da Bloober Team, a mesma desenvolvedora da franquia Layers of Fear, Observer e The Blair Witch, unida a Akira Yamaoka, um dos compositores mais renomados do mundo dos games e autor dos temas de Silent Hill.

O jogador acompanha Marianne, uma médium que é capaz de viajar instantaneamente entre o mundo real e o dos espíritos. Entre muitos combates, a resolução de enigmas acontecem simultaneamente entre esses dois universos, uma transição que também serve para mostrar as capacidades da nova geração de consoles da Microsoft e, mais especificamente, do SSD dedicado do console.

The Medium chega em 28 de janeiro ao PC e Xbox Series X e S. O game também estará disponível no Game Pass em seu lançamento.