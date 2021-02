Lastpass ou 1Password, qual o melhor gerenciador de senhas?

Lastpass ou 1Password são gerenciadores de senhas. Desse modo, não é necessário guardar dados em seu navegador Chrome ou Safari. Mesmo um gerenciador de senhas gratuito protege você das senhas fracas e de vulnerabilidades no dispositivo.

Em suma, basta lembrar de uma única senha principal para ter acesso aos dados de cartão de crédito e senhas armazenadas.

O que é um gerenciador de senhas?

Um gerenciador de senhas é basicamente um cofre digital criptografado onde você pode guardar login e senha de suas contas e aplicativos.

Além disso, o gerenciador ajuda a criar senhas fortes. Depois das recentes notícias de vazamentos de grandes sites e empresas, ter uma senha diferente para cada serviço passou a ser fundamental.

Por último, você não precisa lembrar do login, senhas e informações de cartão de crédito. Portanto, tanto o LastPass quanto o 1Password contam com apenas uma senha-mestra, que faz todo o resto automaticamente.

Quanto custa o Lastpass?

Os melhores gerenciadores de senhas vêm em versões gratuitas, que normalmente funcionam para um único dispositivo. Estes aplicativos também são úteis para preencher cadastros de forma automática.

- PUBLICIDADE. -

O serviço é extremamente útil para usuários que precisam sincronizar dados em PCs, Macs, iPhones, e dispositivos Android.

LastPass: melhor gerenciador de senhas gratuito

A versão gratuita do LastPass se destaca como o melhor gerenciador de senhas, dando a você a capacidade de armazenar senhas, informações de login do usuário e credenciais.

Atualmente, a versão grátis também permite sincronizar dispositivos móveis. Entretanto, a partir de 16 de março, a versão gratuita ficará limitada a uma única plataforma, de sua escolha.

Em outras palavras, se escolher o celular, você poderá acessar sua conta LastPass em seus celulares e tablets, porém não em seu notebooks ou computadores. Assim sendo, para sincronizar com todos os seus dispositivos, será necessário migrar para a versão Premium, pagando R$ 200 por ano.

1Password: melhor gerenciador de senhas pago

1Password é um dos melhores gerenciadores de senhas, permitindo que você acesse suas contas e serviços com uma senha-mestra. Além disso, está disponível para todas as principais plataformas de dispositivos.

- PUBLICIDADE -

Embora o 1Password não conte com uma versão gratuita, você pode testá-lo por 14 dias antes de se inscrever. Contudo, a assinatura individual custa cerca de R$ 200 por ano e inclui 1 GB de armazenamento para documentos, algo que o LastPass não oferece.

O aplicativo conta com autenticação opcional de dois fatores (2FA). Ainda por cima, um modo viagem permite remover os dados confidenciais do 1Password no seu dispositivo. Posteriormente, os dados podem ser restaurados de forma simples ao fim da viagem, evitando vulnerabilidades.

Outras opções de gerenciadores de senhas

Ambos LastPass e 1Password são gerenciadores estáveis, seguros e funcionais. Entretanto, se você não gostar de nenhum dos dois, vale a pena considerar outros aplicativos. Igualmente, todos têm versões gratuitas ou de teste.

Bitwarden: Gerenciador enxuto e de código aberto. Oferece uma versão gratuita, além de alguns extras por R$ 56 anuais.

Dashlane: Simples e seguro, mas a versão gratuita é limitada a um dispositivo e somente 50 senhas. A assinatura Premium custa R$ 225 por ano.

Keeper: Gerenciador de senhas seguro que funciona na maioria das plataformas. A versão gratuita oferece senhas ilimitadas em um dispositivo. No entanto, a versão avançada custa R$ 200 por ano, permitindo sincronizar senhas em vários dispositivos.

O que é uma senha forte?

- PUBLICIDADE -

Uma senha forte deve conter letras maiúsculas e minúsculas, números, além de caracteres especiais. Desse modo, deve ser uma combinação difícil para outra pessoa adivinhar. Fique tranquilo, o LastPass e 1Password fazem isso automaticamente.

Diante disso, fica evidente a necessidade de um gerenciador de senhas para manter uma senha armazenada para cada aplicativo ou serviço. De certo, depois de criar senhas fortes, não é preciso alterá-las periodicamente.

Não sabe o que é a autenticação de dois fatores (2FA)? A equipe da @usecripto explica no vídeo abaixo.