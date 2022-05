Lembra do iPod? Após 21 anos, a Apple encerra icônico tocador de música

A Apple está descontinuando seu icônico iPod mais de 20 anos depois de lançar o revolucionário tocador de música. Em um post no blog na terça-feira, a empresa disse que o iPod Touch – a única versão que ainda está sendo vendida – ainda estará disponível “enquanto durarem os estoques”.

A razão para a descontinuação do iPod é que muitos de seus outros produtos incorporaram a música portátil do dispositivo, disse a Apple.

Apple encerra iPod

Lançado em 2001 com uma roda de rolagem, o iPod foi o primeiro MP3 player capaz de armazenar 1.000 músicas. Além do iPod e do iPod Touch, outras versões do dispositivo incluem o iPod Mini, o iPod Nano e o iPod Shuffle.

A Apple vendeu cerca de 450 milhões de iPods desde que o aparelho foi lançado, informou o New York Times , citando informações da empresa de capital de risco Loup Ventures.

Na postagem do blog, Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, disse que “o espírito do iPod vive”.

“A música sempre fez parte do nosso núcleo na Apple, e trazê-la para centenas de milhões de usuários da mesma forma que o iPod impactou mais do que apenas a indústria da música – também redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada”, disse ele. disse.

Redator freelancer nomeou o iPod

Ninguém se lembra de Vinnie Chieco, redator freelancer, que foi fundamental para batizar o ‘iPod’, o primeiro tocador de música da Apple. Sentados no escritório da Apple em São Francisco, Chieco e um pequeno grupo de redatores freelance foram chamados para dar o nome de um produto que a Apple estava prestes a lançar. Quando Chieco recebeu o protótipo, a simplicidade do aparelho o surpreendeu.

O exterior branco de bordas lisas lembrou Chieco de uma famosa frase do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, onde o personagem Dr. Dave Bowman diz: “Abra a porta do compartimento de cápsulas, HAL!” No filme, HAL é o computador que poderia controlar a nave. O “pod”, no filme, é uma espaçonave usada para atividades extraveiculares. Chieco viu uma analogia com a relação entre a nave espacial e as cápsulas independentes menores na relação entre um computador pessoal e o tocador de música.