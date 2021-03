Mercado de celulares no Brasil tem queda de 8% em 2020, aponta IDC

Seguindo projeções mais otimistas, o mercado brasileiro de celulares teve um tombo de 8% em 2020, vendendo quase 48,8 milhões de aparelhos no País. O número foi apresentado nesta segunda-feira, 22, pela IDC Brasil, empresa de inteligência de mercado, consultoria e conferências com as indústrias de Tecnologia da Informação e Telecomunicações.

Apesar da queda impressionar à distância, o número reduzido de aparelhos ficou abaixo da maioria das previsões do setor com queda de até 19% nas vendas. Com essa porcentagem, o Brasil ficou em linha com o movimento mundial, que recuou 7%. Além disso, vale ressaltar que o tíquete médio cresceu 24%, enquanto em 2019 essa média não passou de 3%”.

“Felizmente, o mercado reagiu muito melhor. O celular se mostrou como um dispositivo ainda mais indispensável e iniciativas de fomento ao consumo, como a liberação do auxílio emergencial, equilibraram a categoria”, explica Renato Murari de Meireles, analista de pesquisa e consultoria em Mobile Phones & Devices da IDC Brasil, por meio de nota.

Detalhes do mercado de celulares

Segundo Meireles, o resultado de vendas de celulares no Brasil em 2020 é reflexo de todo um contexto, que vai da aceleração tecnológica provocada pela pandemia à alta do dólar, que ajudou a alavancar o tíquete médio. Vai do comportamento dos entrantes na era digital aos hábitos de compra de usuários que já estão em seu quarto ou quinto aparelho.

“Dificilmente há um único fator para justificar um movimento de mercado, mas para fechar a conta de 2020 é preciso ainda mais moderação. No segundo semestre, por exemplo, o mercado apontou uma curva em ‘V’, com queda acentuada provocada pelo fechamento dos comércios, e uma rápida recuperação após a sua abertura”, explica o analista da IDC Brasil.

Segundo a IDC Brasil, dos aparelhos vendidos em 2020, pouco mais de 46 milhões foram smartphones e 2,5 milhões eram feature phones — celulares mais simples, sem apps. São quedas de 6% e 34% em relação a 2019. Nesses números, estão incluídos os aparelhos comercializados no mercado cinza (3,8 milhões de smartphones e 204 mil feature phones).

Projeções para 2021

A pandemia de covid continuará provocando efeitos no mercado de celular, mas não responderá sozinha pelo desempenho do setor em 2021. O valor do dólar, o consequente repasse de preços e a desconfiança do consumidor também contribuirão para um crescimento tímido, de 3% no mercado oficial e 4,5% no mercado cinza.

“O consumidor está cauteloso, e a indústria e o varejo têm equilibrado melhor suas ofertas”, explica Meireles sobre as projeções do mercado de celulares para 2020. A IDC Brasil também prevê que, neste e nos anos seguintes, a demanda por smartphone será ainda maior ante a procura por feature phones, que ganham ainda mais atrativos da indústria.