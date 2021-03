Microsoft negocia compra do Discord por mais de US$ 10 bilhões

O Discord, plataforma social voltada ao público gamer, está há algumas semanas negociando com vários compradores em potencial. No entanto, de acordo com reportagem da Bloomberg desta terça-feira, 23, a Microsoft estaria mais perto de concretizar a compra. Afinal, a dona do Xbox estaria disposta a pagar mais de US$ 10 bilhões pela plataforma.

Ainda de acordo com a publicação, a empresa está buscando “recursos que deem acesso à comunidades de usuários engajados”, e já manifestou interesse anteriormente no TikTok e no Pinterest, mas, como aponta a reportagem, até o momento “nenhum acordo é iminente”.

A compra do Discord, enquanto isso, seria um complemento ao ecossistema do Xbox. O próprio Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, está envolvido nas negociações da plataforma.

Além das investidas da Microsoft, as empresas Epic Games e Amazon também estariam interessadas e sentadas na mesa de negociações. No entanto, a publicação da Bloomberg ainda destaca que o Discord também estaria cogitando recusar todas as propostas de venda feitas até agora e seguir pelo caminho de abertura de capital na Bolsa de Valores.

Vale ressaltar que, nas redes sociais, usuários do Discord estão reclamando dessa possível venda para a Microsoft. Muitos dizem que a empresa “destruiu o Skype” no passado.

O que é o Discord?

O Discord nasceu, em 2015, como uma plataforma de bate-papo para jogadores de videogame. No entanto, com o passar do tempo, o serviço foi ganhando novos recursos e ferramentas. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, os fundadores do Discord começaram a divulgar o serviço como um espaço de conversas para todos.

Em dezembro, a plataforma superou a marca de 140 milhões de usuários. Em 2020, o Discord gerou US$ 130 milhões em rendimento. Em 2019, o valor foi de US$ 45 milhões.