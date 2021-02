Modo anônimo: saiba o que é, como funciona e veja os mitos e verdades

Para quem deseja navegar com segurança na internet, o modo anônimo é uma excelente opção. Esse recurso está presente nos navegadores mais usados, como Chrome, Firefox e Explorer, por exemplo. Tanto em desktop como no modo mobile.

A tecnologia deste modo permite que o usuário navegue à vontade, sem deixar registros das pesquisas. Ele também permite o acesso sem armazenar dados temporários que podem, por exemplo, monitorar suas atividades.

Portanto, é uma alternativa segura e eficaz para maior privacidade dos dados. Isso se o usuário pretende não armazenar sua atividade. Portanto, pode navegar na Web em privado no Modo de navegação anónima.

Veja neste artigo mais detalhes sobre o modo anônimo, como usá-lo e alguns mitos e verdades. Então continue a leitura

O que é o modo anônimo

Com o objetivo de fazer com que o navegador não armazene dados, o modo anônimo oculta suas atividades na internet, como logins e senhas, histórico e cookies. Ou seja, os dados temporários de páginas da internet, armazenados para acelerar a velocidade de navegação, não estarão neste modo .

Quando são armazenadas no computador ou celular, essas informações podem ser acessadas por terceiros, o que é um risco para a sua privacidade e segurança. Portanto, se você usa um computador público ou então divide sua máquina com outras pessoas, o modo de navegação anônima pode ser uma boa opção para manter suas informações seguras.

Assim, o modo anônimo não registra e nem salva informações e atividades sobre o que você acessou na web. Contudo, lembre-se que isso é diferente da função de bloqueador de anúncios ou antivírus.

Como usar o modo anônimo

Quando você usa o modo anônimo, uma janela à parte é aberta no navegador. E um o modo dessa abertura é através do menu ou por um comando no teclado. Mas por regra, todos os navegadores exibem a janela anônima com uma cor diferente das demais ou do padrão. Elas geralmente em tons cinzas, e sempre é exibido um ícone alertando o usuário sobre o funcionamento do recurso.

Abrir uma aba anônima no Chrome: Ctrl + Shift + N no Windows ou Command + Shift + N no Mac;

Aba anônima no Firefox: Ctrl + Shift + P no Windows ou Command + Shift + P no Mac;

Abertura de aba anônima no Edge: Ctrl + Shift + P no Windows;

Aba anônima no Safari: Shift + Command + N no Mac;

Como abrir uma aba anônima no Opera: Ctrl + Shift + N no Windows ou Command + Shift + N no Mac.

Mitos e verdades sobre o modo anônimo

Para muitos usuários, basta navegar na web no modo anônimo, ou privado, para fugir de sites maliciosos, proteger os dados e evitar o roubo de informações. Mas não é bem assim.

Seja no Chrome, Firefox, Opera e qualquer outro browser, a navegação anônima ajuda a evitar que o histórico de navegação seja monitorado, e se livrar de anúncios pipocando em toda parte. Mas o usuário não fica totalmente invisível. Assim, o modo não impede que o administrador do computador saiba que tipo de site é acessado no horário de trabalho.

Para esclarecer melhor, separamos 4 mitos e verdades sobre o modo anônimo e sua navegação. Veja abaixo.

Navegar em modo privado mantém você completamente anônimo

MITO. Enganam-se os usuários que acreditam que navegar anonimamente na web é o suficiente para torná-los invisíveis. E dependendo do computador que você usa, é possível manter um registro da sua visita mesmo com o modo anônimo ativado.

Além disso, essa opção não evita que você seja monitorado. Porque mesmo não registrando localmente essas informações, o seu endereço IP continua ativo. Isso significa que o seu provedor de Internet também tem acesso aos dados, assim como as agências de vigilância em massa.

Passagem aérea pelo modo anônimo pode ser mais barata

VERDADE. Quem gosta de ficar de olho em preços de passagem aérea, esta dica é muito úti. No modo anônimo, é possível fazer uma pesquisa não personalizada. Isso porque no modo tradicional, o site navegado armazena as suas informações, e a partir daí passa a customizar os resultados.

Ou seja, pode mostrar para você passagens aéreas que o algoritmo considera mais relevantes para o seu perfil de compra, em vez das mais baratas.

Navegador no modo anônimo não armazena e-mail e senha usados para fazer login

VERDADE. Quem usa o modo anônimo tem essa grande vantagem. Principalmente quando você está num local público, ou utilizando um computador que não seja o seu. O modo anônimo serve para que o navegador não registre localmente os dados referente às atividades realizadas no seu PC ou celular.

Isso significa que não ficarão registradas as informações sobre downloads, cookies, login e senha, além de dados preenchidos em formulários. Dessa forma, toda vez que você tentar entrar em algum site no modo anônimo, será preciso preencher todos os dados novamente.

Modo anônimo ajuda a proteger transações financeiras

MITO. Apesar de ser importante para evitar o registro de dados em computadores públicos, o modo anônimo não é totalmente seguro. Sites maliciosos, por exemplo, podem conseguir acesso aos seus dados mesmo assim.