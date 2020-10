Mortal Kombat 11 Ultimate terá Rambo, Mileena e Rain como lutadores

Os fãs estavam ansiosos, porém nem mesmo os mais otimistas aguardavam as grandes novidades anunciadas nesta quinta-feira para o novo Mortal Kombat 11 Ultimate.

Quais as novidades?

Em suas redes sociais, Ed Boon, diretor da Nether Realm, fez uma postagem na terça-feira dizendo que coisas novas seriam anunciadas para o jogo.

Dentre os anúncios, Mortal Kombat 11 Ultimate contará com os novos lutadores Rambo, Rain e Mileena no elenco da famosa franquia mundial dos games . Confira o trailer:

O maior destaque dentre os novos competidores que estarão no Kombat Pack 2, é o icônico soldado Rambo, estrela do cinema americano.

Além do personagem, ficou anunciado que o próprio Sylvester Stallone, que deu vida ao militar em cinco filmes de ação nas telonas, dublará o personagem do videogame .

Rain também aporta nessa versão e passará a enfrentar seus oponentes com uma Katar, tipo de adaga indiana. Já Mileena ganhou luvas com garras.

Segundo os desenvolvedores, a edição Mortal Kombat 11 Ultimate vai incluir todo o conteúdo já lançado para o jogo até agora, com os dois Kombat Pack e a expansão Aftermath.

Novos consoles

Para o gamer que está preocupado com os lançamentos das novas gerações de videogames que está chegando ao Brasil, pode respirar tranquilo.

Os desenvolvedores garantem o upgrade gratuito de Mortal Kombat 11 Ultimate para as próximas gerações dos consoles. Isso quer dizer que se você tiver o jogo no PlayStation 4 ou Xbox One, conseguirá passar para PlayStation 5 ou Xbox Series X sem gastar um centavo .

Segundo a imprensa especializada informou hoje, o jogo custará cerca de 60 dólares nos Estados Unidos na versão para a nova geração. Já o Kombat Pack 2 custará cerca de 15 dólares.

E para os novos consoles que estão chegando, muitas melhorias são previstas, sobretudo no campo visual. Haverá telas de carregamento mais rápidas, e resolução dinâmica com tecnologia em 4K.