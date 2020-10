Motorola One é bom? Conheça as principais opções da linha para você

O Motorola One ganhou popularidade junto da sua linha diversificada, e foi lançado em 2018 como um smartphone intermediário. Entretanto, chegou apresentando boa performance e chamou atenção por ser uma parceria entre a Motorola e o projeto Android One, visto que foi o responsável por trazê-lo ao Brasil. Confira as principais informações:

O Motorola One é bom?

Entre toda a linha One, o Morotola One é o mais básico. De fato, vem com o Android 8.1 Oreo de fábrica, com poucas interferências de fabricantes e atualizações mais rápidas e regulares. Em suma, dentre as suas principais características estão seu processador octa-core da Qualcomm, Snapdragon 625, 4GB de memória RAM e 64 GB de espaço interno. Além disso, conta com bateria com 3.000 mAh e carregamento TurboPower.

Corpo e tela

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dessa forma, seu display vem com um painel IPS LCD de 5,9 polegadas, carregando o conceito Max Vision que ganha a tela com proporção de 19:9 e ocupando 79% da frente do celular. Possui resolução HD+ e cores que podem ser ajustadas nas configurações, isto é, entre as opções de Padrão e Intensidade.

Tem um corpo mais compacto, com dimensões menores devido a tela Max Vision e portanto mais leve – pesando 160 gramas. Vidro na traseira com proteção Gorilla Glass. Portanto, a parte de baixo aparece com a saída principal de som e conector USB-C. Na lateral direita, botões de energia e volume, e na parte de cima a entrada de fones para ouvido. Câmera dupla e sensor de digitais.

Câmeras do Motorola One

Salvo os dois sensores traseiros, a câmera principal possui 13 MP e lente com abertura de f/2.0. No entanto, a secundária é de 2 MP com abertura de f/2.4, ajudando na detecção de profundidade. A intensidade do desfoque do fundo pode ser ajustada ao ativar o modo Retrato, e você pode escolher uma tonalidade e ajustar o nível de exposição em Cor em destaque.

Assim, uma opção interessante surge se você deseja congelar partes de uma cena gravada para criar GIFs, através do Cinemagraph. Nesse ínterim, as gravações de vídeo são em 4K a 30 quadros por segundo ou em Full HD até 60 fps, com a câmera traseira. A câmera frontal, então, vem com um sensor de 8 MP, lente com abertura de f/2.0 e flash LED. Por fim, filma em slowmotion e timelapses.

Quais são os outros smartphones da linha One?

A linha One é uma família de smartphones não geracional. Isso significa que os aparelhos mais novos não são necessariamente uma evolução dos anteriores, mas possuem alternativas de componentes. Dessa forma, conta com o Motorola One, One Vision, One Action, One Zoom, One Macro, One Hyper e recentemente a linha ganhou mais dois integrantes: One Fusion e One Fusion+.

O One Zoom, entretanto, é o único da linha fora do Android One. Seu Android é semelhante ao software oferecido pela linha Moto G, assim, com apenas uma atualização garantida e correções trimestrais de segurança.

Confira as especificações de cada aparelho:

One

One Action

One Zoom

Fusion

Fusion Plus

One Hyper

One Macro

One Vision Chipset: Snapdragon 625 Qualcomm SDM625

RAM: 4 GB

Memória max: 64 GB

Tela: 5.9

Resolução: 720 x 1520 pixel

Câmeras traseiras: 13 Mp + 2 Mp

Câmera frontal: 8 Mp

Bateria: 3000 mAh Chipset: SAMSUNG Exynos 7 Octa 9609

RAM: 4 GB

Memória max: 128 GB

Tela: 6.3

Resolução: 1080 x 2520 pixel

Câmeras traseiras: 12 Mp + 5 Mp + 16 Mp

Câmera frontal: 12 Mp

Bateria: 3500 mAh Chipset: Snapdragon 675 Qualcomm SDM675

RAM: 4 GB

Memória max: 128 GB

Tela: 6.4

Resolução: 1080 x 2340 pixel

Câmeras traseiras: 48 Mp + 8 Mp + 16 Mp + 5 Mp

Câmera frontal: 25 Mp

Bateria: 4000 mAh Chipset: Snapdragon 710 Qualcomm SDM710

RAM: 4 GB

Memória max: 64 GB

Tela: 6.5

Resolução: 720 x 1600 pixel

Câmeras traseiras: 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp

Câmera frontal: 8 Mp

Bateria: 5000 mAh Chipset: Snapdragon 730 Qualcomm SDM730

RAM: 4 GB

Memória max: 128 GB

Tela: 6.5

Resolução: 1080 x 2340 pixel

Câmeras traseiras: 64 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp

Câmera frontal: 16 Mp

Bateria: 5000 mAh Chipset: Snapdragon 675 Qualcomm SDM675

RAM: 4 GB

Memória max: 128 GB

Tela: 6.5

Resolução: 1080 x 2340 pixel

Câmeras traseiras: 64 Mp + 8 Mp

Câmera frontal: 32 Mp

Bateria: 4000 mAh Chipset: Helio P70 MediaTek

RAM: 4 GB

Memória max: 64 GB

Tela: 6.2

Resolução: 720 x 1520 pixel

Câmeras traseiras: 13 Mp + 2 Mp + 2 Mp

Câmera frontal: 8 Mp

Bateria: 4000 mAh Chipset: SAMSUNG Exynos 7 Octa 9609

RAM: 4 GB

Memória max: 128 GB

Tela: 6.3

Resolução: 1080 x 2520 pixel

Câmeras traseiras: 48 Mp + 5 Mp

Câmera frontal: 25 Mp

Bateria: 3500 mAh

Qual é o preço do Motorola One?

A linha possui preços variados, já que apresentam variações nos componentes dependendo do seu propósito. Como resultado, os menores preços para os aparelhos da linha, segundo valores consultados em setembro de 2020, são:

One: R$ 1.301,07

Vision: R$ 1.699,00

Action: R$ 1.599,00

Zoom: R$ 1.899,00

Hyper: R$ 1.549,00

Macro: R$ 1.099,00

Fusion: R$ 1.459,00

Fusion Plus: 1.848,90

Atenção: os valores foram consultados no dia 29 de setembro de 2020 e estão suscetíveis a mudanças de acordo com o mercado.

Qual o melhor: Motorola One ou Moto G7?

Primeiramente, o Motorola One e o Moto G7 foram os primeiros celulares da Motorola com notch, o recorte de tela que foi popularizado pela Apple com o iPhone X. Todavia, ambos trazem especificações semelhares e podem trazer dúvidas.

Sobretudo quando falamos de design e recorte, o Moto G7 ganha destaque. Enquanto o One segue o visual do iPhone X, o G7 traz o entalhe em forma de gota d’água similar ao OnePlus 6T. Além disso, também traz uma resolução melhor.

Semelhantemente, em relação ao processador, o One traz uma versão mais antiga (Snapdragon 625) em relação ao G7 (Snapdragon 632). Ademais, o Motorola One tem um armazenamento de 4 GB, enquanto o Moto G7 possui 64 GB. Por outro lado, o One participa do programa Android One, que promete trazer uma versão menos modificada do sistema e atualizações rápidas. Dessa maneira, também pode oferecer uma opção mais barata por ter seu lançamento primeiro.