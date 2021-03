Netflix começa a testar ação contra compartilhamento de senha

Se você estiver usando a conta do pai do namorado de sua irmã na Netflix , ouça. A gigante do streaming está testando um novo recurso que pode por fim ao compartilhamento de senha da Netflix.

O usuário pode emprestar a senha da Netflix?

“Este teste foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix sejam autorizadas a fazê-lo”, disse um porta-voz da Netflix em um comunicado. Os termos de serviço da empresa dizem que as contas “não podem ser compartilhadas com pessoas fora de sua casa”.

Alguns usuários relataram ter visto uma tela dizendo: “Se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar assistindo.”

Quando um usuário seleciona seu perfil em uma conta compartilhada da Netflix, um pop-up solicita que ele verifique a conta, confirmando com um texto ou e-mail enviado ao titular da conta. Os usuários também podem optar por verificar mais tarde; nesse caso, o pop-up aparecerá novamente em um momento posterior indeterminado. Se eles não puderem confirmar que são um usuário autorizado, os visualizadores serão solicitados a configurar uma nova conta.

Antes que você entre em pânico: o novo recurso é apenas um teste e está sendo lançado para um número limitado de usuários que assistem no aplicativo Netflix TV. O teste, que não é específico para nenhum país por um período específico de tempo, também está sendo implementado para tentar melhorar as medidas de segurança em relação à proteção da conta. Se houver uma tentativa mal-intencionada de usar uma conta para a qual alguém pode ter obtido uma senha por meio de métodos fraudulentos, essa pessoa não conseguirá acessar a conta.

A atualização ocorre em um momento em que a audiência da Netflix disparou durante a pandemia. Ele chegou a 200 milhões de usuários no mês de fevereiro de 2020.. Mas a empresa pode enfrentar desafios para manter esse ímpeto, visto que as pessoas passam menos tempo presas em casa durante o ano.

A Netflix e outras plataformas de streaming vêm lutando para saber como lidar com o compartilhamento de senhas – e se deveriam se preocupar em tentar evitá-lo – por anos. Em uma teleconferência de resultados de 2019 , o diretor de produtos da Netflix disse que a empresa estava focada em evitar o compartilhamento de senhas, mas ainda estava procurando maneiras de aplicá-lo.

