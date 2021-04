Nubank testa função que parcela compras já pagas à vista

Fez uma compra à vista, viu que a conta não fecha e se arrependeu? É justamente de olho nisso que o banco digital Nubank começou a testar, na terça-feira, 6, uma nova função no aplicativo que permite ao usuário parcelar compras após ter escolhido pagar o valor de uma única vez. Ou seja: o Nubank arca com o pagamento e depois cobra o crédito do cliente.

Com isso, o usuário passa a ter a opção de dividir valores à vista para os meses seguintes, mesmo que um lojista não tenha essa função. O banco explica que o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes, com parcelas de valor mínimo igual a R$ 20. Os juros cobrados nessa transação são menores do que a média do crédito rotativo do mercado.

Novidades do Nubank

A novidade faz parte de um projeto maior do Nubank. Lançado em 2019, o “Reinventando o Cartão de Crédito” quer, de carta maneira, “acabar” com os juros rotativos do cartão de crédito ao propor financiamentos mais baratos e alternativos. A proposta do Nubank com a novidade seria uma nova maneira de pagar o mínimo de uma fatura de cartão de crédito, mas com juros mais baixos e acessíveis.

De acordo com a fintech, a funcionalidade já estava em testes para usuários mexicanos da plataforma e começa a ser implementada no Brasil. Para usar a função, quando disponível na fatura do cartão do consumidor, é só optar por “Parcelar a Compra” e aceitar as condições de financiamento propostas pelo Nubank. Depois, é só acompanhar tudo no app.

Até o momento, o Nubank não divulgou o valor das taxas que serão cobradas no Brasil.