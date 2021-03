Nuvemshop, startup de e-commerce, recebe aporte de R$ 500 milhões

A Nuvemshop, startup especializada em e-commerce para pequenos e médios varejistas, informou, nesta segunda-feira 22, sobre o recebimento de um aporte de R$ 500 milhões. O anúncio vem apenas seis meses após a empresa ter recebido um investimento na casa dos R$ 170 milhões.

O novo aporte, de série D, foi liderado pelo fundo de venture capital Accel Partners, que já investiu em empresas como Facebook, Slack e Spotify.

Também participaram do investimento tradicionais instituições de capital de risco, como a Kaszek Ventures e a Qualcomm Ventures LLC.

Com o novo aporte, a Nuvemshop quer aumentar de tamanho em 20 vezes nos próximos cinco anos e expandir as operações pela América Latina, saltando para 600 mil clientes.

Hoje, a startup conta com 75 mil lojas ativas. O marketplace para pequenas e médias empresas, enquanto isso, ultrapassou os R$ 3,5 bilhões em vendas dos clientes. A meta de 2021 é chegar a R$ 7 bilhões.

Metas da Nuvemshop

Para conseguir aumentar em 20 vezes de tamanho, a Nuvemshop terá de adotar uma série de medidas. Primeiramente, vai ampliar o número de funcionários. Antes da pandemia, a startup contava com 100 pessoas. Agora já são 400.

Nos próximos três anos, a expectativa é ter 3 mil funcionários.

Além disso, a Nuvemshop vai se fazer presente em outros países, contratando colaboradores para além das fronteiras brasileiras. Hoje, a startup conta com lojistas no Brasil, na Argentina e no México. Com o novo aporte, quer expandir ainda em 2021 para a Colômbia, o Chile e Peru.

A startup também quer investir mais em sua ferramenta de pagamentos, a Nuvem Pago.

“Com esse novo aporte, iremos entregar mais ferramentas, principalmente nas categorias de pagamento e logística, para que qualquer empreendedor possa se inserir no mundo digital com sucesso”, afirma Santiago Sosa, CEO e cofundador da Nuvemshop, por meio de nota.

E-commerce

O novo aporte surge em um momento em que o setor de e-commerce está fortalecido, com varejistas buscando soluções durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com números do setor, o comércio eletrônico representou cerca de 10% das vendas no varejo brasileiro em 2020. O dobro do ano anterior.

Em um mercado com a presença de marcas como Mercado Livre e OLX, a Nuvemshop aposta em alguns diferenciais para ser vista e ouvida.

A companhia fornece ferramentas tecnológicas para que outras empresas de diferentes ramos (logística, pagamento, ERP, ferramentas de marketing etc) possam conectar suas próprias soluções.

“Além de apoiar empreendedores do varejo digital, estamos criando uma economia paralela de serviços, onde plataformas tecnológicas conseguem chegar aos nossos lojistas com soluções inovadoras, beneficiando as duas pontas e fazendo a roda virtuosa do emprego e crescimento econômico girar ainda mais.” explica Sosa.

Além disso, os lojistas conseguem se conectar diretamente com milhares de agências e profissionais especializados em marketing digital, conteúdo, posicionamento de marca, desenvolvimento, design, entre outros temas que são importantes para alavancar o seu negócio.

Ou seja: dentro do ambiente da Nuvemshop, o varejista cria seu e-commerce da melhor maneira, sem obrigação de usar determinadas ferramentas ou parceiros.

Empreendedores podem contratar os serviços da empresa por mensalidades que vão de R$ 49,90, no plano mais básico, até R$ 199,90, no pacote mais completo.