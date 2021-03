O que é e como usar o Discord, plataforma social de gamers

O Discord, plataforma que entrou na mira de gigantes como Microsoft e Amazon, é uma plataforma simples em sua essência. Adotada pela comunidade gamer como um ambiente de encontro e de conversas, justamente por sua facilidade de uso, a ferramenta permite que grupos de pessoas conversem rapidamente por áudio, vídeo ou texto, em salas ou chats.

Ainda que seja muito usado como espaço de bate-papo e conversas da comunidade gamer, que encontrou um ali uma plataforma capaz de suportar conversas e transmissões de jogos on-line em tempo real, o Discord também começou a se tornar queridinho de pessoas de fora desse universo. Até mesmo reuniões de trabalho podem ser feitas pela plataforma.

Funcionamento

Atualmente, as videoconferências do Discord comportam até 10 usuários e permitem o compartilhamento de tela, algo similar ao Google Meets, Zoom ou Skype. Além disso, dentro do Discord, há os chamados canais, que funcionam como subtemas ou grupos menores. Ou seja: quer uma sala de um jogo específico? Só procurar um desses canais.

É possível ainda enviar mensagens diretamente para amigos dentro do servidor.

Para criar uma conta basta o usuário acessar o Discord baixando o aplicativo para Mac ou Windows, no caso de uso no computador, ou o app para Android ou iOS, caso prefira utilizar no smartphone. Para aqueles que não querem baixar nada mais no PC, ainda existe a opção de acessar o Discord diretamente no navegador, sem intermediários, pelo site oficial.

O usuário também é livre para criar seu próprio canal dentro do servidor do Discord, com foco em um grupo de amigos, um jogo ou até a equipe de trabalho. É um processo extremamente intuitivo, logo após a criação da conta, onde é possível abrir uma sala com título e tema específicos. Um botão de adição de usuários aparecerá logo em seguida.

Ao clicar nesse botão de adição de novos usuários um link será criado. A partir daí é só enviar o link para os usuários que queiram participar do canal, lembrando do limite de 10 pessoas. Por padrão, o link expira em um dia. Porém, é possível sinalizar a opção para que o link nunca expire ou configurar uma data-limite e número de pessoas que podem utilizá-lo.

E lembre-se: ao criar um canal, é indicado já escolher qual será a forma de comunicação: áudio, vídeo ou texto. Afinal, logo que entrar numa sala, estas funcionalidades são ativadas.

Negociações no mercado

Hoje, com essas funcionalidades, o Discord se tornou peça importante no mercado de games. Não é à toa, a plataforma está sendo alvo de investidas da Microsoft, que estaria perto de concretizar a compra. A dona do Xbox estaria disposta a pagar mais de US$ 10 bilhões pela plataforma, numa compra que sacudiria o mercado de videogames.

De acordo com a Bloomberg, a empresa está buscando “recursos que deem acesso à comunidades de usuários engajados”, e já manifestou interesse anteriormente no TikTok e no Pinterest, mas, como aponta a reportagem, até o momento “nenhum acordo é iminente”.

A compra do Discord, enquanto isso, seria um complemento ao ecossistema do Xbox. O próprio Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, está envolvido nas negociações da plataforma.

Além das investidas da Microsoft, as empresas Epic Games e Amazon também estariam interessadas e sentadas à mesa de negociações. No entanto, a publicação da Bloomberg ainda destaca que o Discord cogita recusar todas as propostas de venda feitas até agora e seguir pelo caminho de abertura de capital na Bolsa de Valores.