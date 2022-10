Recentemente, a deepfake tem ganhado as manchetes. Criados a partir de inteligência artificial (IA), programada para substituir a imagem de uma pessoa por outra – e na maioria das vezes essas imagens são indistinguíveis da realidade. A tecnologia também virou pauta da novela Travessia.

Mas como isso funciona?

O termo “deepfake” vem da tecnologia subjacente “deep learning”, que é uma forma de Inteligência Artificial. Nela, algoritmos de aprendizado profundo, que ensinam sozinhos a resolver problemas quando recebem grandes conjuntos de dados, são usados ​​para trocar rostos em vídeo e conteúdo digital para criar mídia falsa com aparência realista.

Os vídeos podem ser completamente alheios; o alvo pode ser um clipe de um filme de Hollywood, por exemplo, e os vídeos da pessoa que você deseja inserir no filme podem ser clipes aleatórios baixados do YouTube.

Diversos aplicativos e softwares facilitam a geração de deepfakes, mesmo para iniciantes, como o aplicativo chinês Zao, DeepFace Lab, FaceApp (que é um aplicativo de edição de fotos com técnicas de IA incorporadas), Face Swap e o DeepNude, um software particularmente perigoso app que gerou imagens nuas falsas de mulheres.

Embora a capacidade de trocar automaticamente rostos para criar vídeos sintéticos críveis e realistas tenha alguns aplicativos interessantes (como em cinema e jogos), essa é obviamente uma tecnologia perigosa com alguns aplicativos problemáticos. Uma das primeiras aplicações do mundo real para deepfakes foi, de fato, criar pornografia sintética.

O vídeo deepfake também tem sido usado na política. Em 2018, por exemplo, um partido político belga divulgou um vídeo de Donald Trump fazendo um discurso pedindo que a Bélgica se retirasse do acordo climático de Paris. Trump nunca fez esse discurso, no entanto – foi um deepfake. Esse não foi o primeiro uso de um deepfake para criar vídeos enganosos, e especialistas políticos experientes em tecnologia estão se preparando para uma futura onda de notícias falsas que apresentam deepfakes convincentemente realistas.

É claro que nem todos os vídeos deepfake representam uma ameaça existencial à democracia. Não há escassez de deepfakes sendo usados ​​para humor e sátira, como chips que respondem a perguntas como como seria Nicolas Cage se ele aparecesse em “Os Caçadores da Arca Perdida” ?

“We’re entering an era in which our enemies can make anyone say anything at any point in time.” Check out more awesome videos at BuzzFeedVideo! https://bit.ly/YTbuzzfeedvideo https://bit.ly/YTbuzzfeedblue1 https://bit.ly/YTbuzzfeedviolet GET MORE BUZZFEED: https://www.buzzfeed.com https://www.buzzfeed.com/videos https://www.youtube.com/buzzfeedvideo https://www.youtube.com/asis https://www.youtube.com/buzzfeedblue https://www.youtube.com/buzzfeedviolet https://www.youtube.com/perolike https://www.youtube.com/ladylike BuzzFeedVideo BuzzFeed Motion Picture’s flagship channel. Sometimes funny, sometimes serious, always shareable.