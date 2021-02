O Opera GX é um navegador ainda pouco conhecido pelos usuários de internet. Conhecido também como navegador gamer, ele leva uma melhor experiência de tecnologia para quem gosta de jogar pelo computador.

O navegador foi anunciado em 2019 e é considerado o primeiro software do tipo feito para contemplar os gamers. Baseado no Chromium usa a mesma estrutura de base do Google Chrome e de outros navegadores como, o Microsoft Edge, além da versão tradicional do próprio Opera.

Também oferece uma grande variedade de funções, recursos nativos e opções de customização. Ou seja, é um navegador que dispõe de mais ferramentas e maior variedade que o Chrome, além de contar com uma interface gráfica diferenciada.

Entre as funções, o GX tem controle preciso de consumo de memória RAM e processador, além de funcionalidades como VPN grátis embutida, e versões web de Instagram, WhatsApp, Messenger e Discord integradas ao navegador.

Neste artigo, você vai conhecer mais sobre o Opera GX, quais as vantagens e também vai aprender como usá-lo. Confira!

O que é o Opera GX

O Opera GX é uma versão do navegador de Internet mais focado em gamers. Para conquistar esse público, o browser aposta em uma interface gráfica mais ousada. Assim, conta com recursos de customização que têm integração com o Razer Chroma.

Além disso, ele oferece outras funções interessantes, como uma ferramenta de gerenciamento de consumo RAM e CPU. Ele é ideal para que o navegador não pese no sistema e não atrapalhe as partidas.

O Opera GX está disponível para Windows e macOS, o Opera GX é gratuito e também conta com opção para smartphones Android e iPhone (iOS). Há ainda uma versão para Linux está em desenvolvimento. A seguir, confira mais informações sobre vantagens do Opera GX e veja se vale a pena usar a edição gamer do browser.

E quais as vantagens do navegador

Como citamos anteriormente, o Opera GX tem diferentes recursos. E eles podem não ser encontrados em outros navegadores concorrentes, o que se torna uma grande vantagem. Um deles, por exemplo, é a presença de um VPN próprio, que reforça a privacidade de navegação dos usuários.

Possui, também, um bloqueador de anúncios nativo, sem a necessidade de instalação de uma nova extensão. E além do visual, o navegador disponibiliza alguns recursos específicos. Estes que remetem a outras plataformas e produtos direcionados a esse público.

Um deles é o GX Corner, uma espécie de página inicial apenas com informações sobre games. Assim, há um calendário de lançamentos, lista de jogos gratuitos, ofertas, trailers de jogos e notícias. Todos reunidos em um único hub que pode ser muito útil.

Por fim, um dos recursos mais interessantes está relacionado à performance. Navegadores podem consumir boa parte da memória RAM, especialmente com um grande número de abas abertas, e isso pode ser um problema.

O Opera GX possui o GX Control, um painel de controle que ajuda a acompanhar e controlar a performance. Ao ativá-lo, os usuários conseguem limitar o uso de memória RAM e de consumo de rede pelo navegador. Dessa forma, o software pode ser utilizado durante uma jogatina sem exigir tantos recursos da máquina.

Dentro do GX Control há, também, o Hot Tabs Killer. Essa função analisa quais abas abertas estão consumindo mais recursos de CPU e RAM e fecha-as automaticamente. São duas funcionalidades que podem ser um grande diferencial em comparação a outros navegadores.

Funções específicas

O Opera GX, assim como o Opera convencional, vem com um conjunto acessório de recursos que não aparecem no Chrome, tornando o navegador gamer uma opção mais completa.

Os mais significativos desses recursos são:

modo de economia de energia, que pode ser útil para poupar bateria em notebooks

VPN integrada, para navegar de forma anônima na Internet

GX Cleaner, ferramenta que simplifica a limpeza de arquivos temporários do navegador

recurso de captura de telas integrado.

Além disso, ainda há o Meu Flow, que permite compartilhar abas abertas entre celular e desktop na barra lateral, com integração entre apps de mensagens e redes sociais.

E também ainda há o GX Control e o suporte integrado a temas, já citados anteriormente. Nenhum dos recursos aparece no Chrome e é uma tarefa difícil encontrar algo que o navegador do Google ofereça e que não haja equivalente, ou mesmo uma implementação mais completa, no Opera GX.

Nesse artigo você viu as vantagens em usar o Opera GX e porque ele é considerado uma ótima opção de navegador para os gamers.