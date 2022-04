Orkut vai voltar? Sucesso dos anos 2000, site é reativado

O Orkut vai voltar! A plataforma, que já foi uma rede de mídia social amplamente usada e popular no Brasil, está voltando. A informação foi confirmada pelo criador da rede, Orkut Büyükkökten, que publicou um longo texto em seu site oficial sobre um novo lançamento, oito anos após o site ser desativado pelo Google.

“Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!”, anunciou Orkut.

Orkut vai voltar?

Rede social que fez sucesso entre os brasileiros nos anos 2000, o Orkut vai voltar, pelo menos é o que indica o fundador da plataforma, Orkut Büyükkökten. Ao acessar o endereço www.orkut.com – que até pouco tempo esta inoperante – o leitor vai encontrar um texto esperançoso sobre uma nova rede social.

Olá, Eu sou o Orkut. Dezessete anos atrás eu comecei uma pequena rede social enquanto eu era engenheiro no Google. Em apenas alguns anos, essa rede social – orkut.com – cresceu para uma comunidade de mais de 300 milhões de pessoas. Acredito que o orkut.com encontrou uma comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus interesses, não apenas pessoas que curtiram e comentaram suas fotos. O mundo precisa de bondade agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e distantes entre si. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade, e dediquei minha vida a ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas. Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Eles devem proteger nossos dados, não vendê-los. Eles devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões que grudem. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração. Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!

Primeira rede social

O site incipiente foi a primeira incursão do Google em uma rede social nos dias antes que alguém soubesse o que era uma “rede social”. O Facebook foi lançado um mês depois e rapidamente ganhou destaque. O Orkut nunca pegou de forma significativa fora do Brasil. Mas, no entanto, permaneceu vivo por dez anos.

Em março de 2011, o presidente do Google, Eric Schmidt , ainda alardeava a proeminência do Orkut no Brasil como um sinal de que o Google tinha uma força de rede social a ser reconhecida.

Naquela época, tinha 32,7 milhões de usuários no Brasil – três vezes mais que o Facebook – mas isso não durou muito. Seis meses depois, o Facebook assumiu a liderança e o Orkut nunca mais reinou. No final de 2012, o Facebook dominou. Em um estudo da comScore sobre o tempo gasto em redes sociais no Brasil, o Facebook liderou com 92,8% do bolo. O Orkut tinha menos de 2%.

