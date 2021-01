Galaxy A72: tudo sobre os vazamentos e o que esperar do lançamento

O Galaxy A72, da Samsung, voltou a chamar a atenção nos últimos dias. O novo modelo, que teve o seu design divulgado em imagens vazadas, pode conter câmera quíntupla. E também ficar parecido com a linha Note 20.

No mês de dezembro, vazaram na internet imagens do novo modelo de celular. Com imagens frontais e traseiras, pode se perceber a grande mudança no modelo. E posteriormente, foi divulgado um vídeo 360° que detalha mais ainda o visual.

Assim, nele pode se perceber com nitidez que a empresa se inspirou no phablet para o próximo intermediário premium. E seu novo design é mais refinado, em algo parecido com o Galaxy Note 20.

Com um ar mais premium, o aparelho deverá ter três lentes e um sensor de profundidade. E além da câmera principal de até 64 MP, é esperado que o smartphone ofereça uma câmera ultrawide e um sensor macro.

Além disso, o novo aparelho deve ser deve ser oficializado com tela de 6,7 polegadas com leitor de digitais integrado. Todavia, ele também deverá ter tem entrada P2 para fones e espessura de apenas 8,1 mm. Apesar da Samsung não comentar, tudo indica que o lançamento do intermediário pode acontecer em breve. A data ainda não foi especulada.

Mas o que se sabe é que este é um lançamento muito aguardado pelos fãs da marca. A expectativa é que o sucessor do Galaxy A71 tenha melhorias não apenas na questão visual. Mas também pela tecnologia e funcionalidades. Assim, o novo Galaxy A72 pode ser uma grande aposta para um dos melhores smartphones do mercado.

O que esperar do Galaxy A72

A linha Galaxy A72 deve ter como grande diferencial a presença do modem 5G. Assim, vai gerar modelos mais rápidos que as verões LTE. No mais, os futuros usuários podem esperar uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com furo centralizado na tela. E o conjunto de conco câmeras traseiras com quatro sensores: 64MP + 12MP + 8 MP+5MP + 5MP.

Ou seja, será a câmera principal de 64 MP, uma de 12 MP com lente grande-angular, uma de 8 MP com lente telefoto para zoom óptico de 3x. E o sensor de 5 MP com lente macro e mais um sensor de 5 MP para dados de profundidade.

Para completar, há a câmera frontal, que pode ser de 32 MP. Assim, esse conjunto de câmeras parece apostar em diferentes lentes para maior versatilidade em fotografias.

Vale ressaltar que esse conjunto é idêntico ao presente no Galaxy A71. A única diferença é a adição de um sensor de 8 MP para zoom de maior qualidade no A72. Assim, a expectativa é de melhoria.

Outra informação importante é que o modelo atual é equipado com processador Snapdragon 730, o que pode se repetir no lançamento do Galaxy A72. E é esperado que o lançamento da Samsung tenha praticamente todas as especificações, atualizando pelo menos o chipset. Ele que guarda as principais informações do aparelho.

Portanto, o celular também terá a presença do leitor de impressões digitais sob a tela. E sua entrada dedicada a fones de ouvido será de 3,5 mm. Além de uma bateria com 4.500 mAh com carregamento rápido de 25W

O telefone ainda deve ter carcaça de plástico com uma pintura que dá a sensação de vidro com bordas de alumínio. E em relação às medidas, o Galaxy A72 deve ter 165 mm de altura, 77,4 mm de largura e 8,1 mm de espessura. Mas se levar em consideração o revelo da base a espessura pode chegar a 9,9 mm. Esse parte serve para abrigar o sistema de câmera quádrupla na parte de trás. Todavia, ainda não há informações sobre o peso.

Previsão de lançamento Galaxy A72

De acordo com informações oficiais, o Galaxy A72 ainda não tem data de lançamento prevista, mas espera-se que isso ocorra em breve. A versão atual foi oficializada entre janeiro e fevereiro.

Contudo, Em janeiro de 2020, a Samsung apresentou o Samsung Galaxy A71 com tela de 6,7 polegadas, câmera quádrupla de 64 MP e Snapdragon 730. O celular chegou ao comércio nacional com o preço de R$ 2.799.

Assim, a expectativa é que os amantes da marca Samsung esperem o menos possível para poder adquiirir o novo Galaxy A72. E assim poder usufruir de todas as novidades no visual e tecnologia. Portanto, o melhor é aguardar porque mais novidades podem ser divulgadas em breve.