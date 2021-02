Super Mario 3D World: veja detalhes do jogo que chega ao Switch

O game Super Mario 3D World acaba de chegar ao Switch, para a felicidade dos fãs do encanador bigodudo. Com jogabilidade instigante, trata-se de um relançamento do título de Wii U. Mas na plataforma online, vem com o pacote Bowser’s Fury. Este que traz elementos de mundo aberto e batalhas entre Mario e Bowser gigantes.

E de acordo com a empresa, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury acompanha ainda um novo modelo do Nintendo Switch. É a edição Mario Red & Blue, lançada em 12 de fevereiro, com as cores azul e vermelha no console, em alusão ao herói. Além disso, também tem controles e uma bolsa personalizada.

Outra informação divulgada pela Nintendo é que o jogo conta com um modo online cooperativo. Há também a opção de jogatina para dois jogadores, além de trazer movimentos mais rápidos,. E para fechar, novos colecionáveis chamados Cat Shines e um modo fotografia.

E mesmo quem nunca jogou a versão original, pode se divertir com Super Mario 3D World. Veja abaixo mais detalhes sobre este grande game!

Super Mario 3D World: jogabilidade e detalhes

Como citamos anteriormente, Super Mario 3D World tem uma jogabilidade que instiga, mesmo em suas longas horas de game. E muitos gamers consideram esse um dos melhores jogos do personagem, que se popularizou em mais de três décadas.

Durante a jogatina, o usuário tem experiências distintas, em diversos formatos e cenários, que são bem coloridos e inspirados nos clássicos títulos, como por exemplo, Super Mario World (1991). Mas no Switch, cria-se um novo mundo, seguindo um mapa com três regiões diferentes, repletas de desafios!

Um deles é que o jogador precisa juntar sinos de gato, ganhos na conclusão de diferentes desafios,. Eles permitem com que Mario vire uma versão gato gigante, onde enfrenta mais fases, com alto grau de dificuldades.

Assim, Super Mario 3D World se destaca por alternar a tranquilidade dos belos cenários e a fúria do vilão de Bowser’s Fury. E com o passar do tempo, o nível de desafio sendo marcados por tais mudanças.

No total, são aproximadamente quatro horas de jogo. E após a finalização do objetivo principal, ainda restam sinos de gatos para serem coletados. Por isso, pode-se dizer que Super Mario 3D World é um grande lançamento no Switch, onde os fãs poderão encontrar inúmeros desafios. E cada um deles apresenta um grande grau a ser vencido.

História

No enredo, Bowser Jr. procura o Mario e pede ajuda para resgatar seu pai, dominado por um vilão, em forma de geleca escura, transformando o dinossauro em uma criatura furiosa, com o triplo de seu tamanho, cuspidor de fogo e pedras. Assim, o bigodudo descobre que a forma de resolver a situação está em um sino de gato gigante.

Com esta forma, Mario está pronto para o combate. E sua tradicional figura de Mario assume uma roupa de gato, com grandes poderes. Após o cumprimento de certas tarefas, é possível levar combater diretamente com Bowser, em uma batalha de gigantes, digna de Kong vs. Godzilla!

E o cenário colorido e bonito Bowser’s Fury rapidamente se transforma em um inferno de fogo e tempestade. A trilha cheia de heavy metal e fogo caindo do céu da um ar mais sinistro ao game.

Com fases são amplas, mas não necessariamente abertas, o game também esconde segredos e diferentes possibilidades. Seja com o jogador sozinho ou em grupos.

Conquistando públicos

Por isso, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury acaba conquistando a dois públicos: seja aquele que nunca jogou o original e os fãs que têmq essa experiência e sempre quis que a Nintendo a levasse adiante. Para os gamers mais experientes, ficam questões relacionadas ao preço do pacote, ao lado da duração do conteúdo adicional, ainda que o game original esteja presente na íntegra para ser jogado de novo.

E quem é novato nesse mundo encontra universo novo e bem incrível. Que vai desde sua concepção até execução. Uma mistura interessante da jogabilidade 2D com 3D.

Acima de tudo, Super Mario 3D World mistura das mais interessantes entre a fúria, a tranquilidade e uma jogabilidade na medida, com direito a um aceno para o passado mais clássico da franquia. Um relançamento incrível, que mesmo passando uma década, ainda mantém suas novidades.