The King of Fighters XIV terá a sua versão Ultimate lançada no Brasil. De acordo com a desenvolvedora SNK, no dia 20 de janeiro o game chegará à plataforma Playstation 4 para as Américas. Mas ele já está disponível na loja online da Ásia, Europa e Nova Zelândia.

Mass o título estará disponível somente em formato digital. E como o nome sugere, será uma versão completa do jogo com todos os DLCs lançados.

Contudo, de acordo com a empresa, título irá ganhar versão em mídia física no Japão, em 11 de março, e na Europa, no segundo trimestre de 2021, sem previsão para chegada em tal formato nas terras ocidentais.

Em 2017 o game ganhou uma versão de aniversário do Game. Contudo, só possuía o jogo base, os primeiros 4 personagens (Rock Howard, Vanessa, Ryuji Yamazaki e Whip). Msa também vai incluir mais quatro personagens adicionais: Heidern, Blue Mary, Oswald e Najd.

Além do anúncio, a desenvolvedora também divulgou um trailer, revelando detalhes de Shunéi, Kyo, Benimaru, Mai, Leona e K. Veja abaixo:

Portanto, a Ultimate Edition não oferece um conteúdo totalmente novo para The King of Fighters XIV. Em compensação, a versão inclui uma jogabilidade que certamente agradará aos fãs do game, que irão se divertir no novo formato.

The King of Fighters XIV – o jogo

The King of Fighters XIV é a edição 14 da série de jogos eletrônicos de luta The King of Fighters. Pela primeira vez durante a SCEJA Press Conference 2015 ocorreu o anúncio do jogo.

A Playstation 4 ganhou uma nova versão, em 23 de agosto de 2016. Mas posteriormente, foi lançado para a plataforma Steam, em 15 de junho de 2017.

A historia do jogo é básica, onde um bilionário, de nome Antonov, que afirma ser o “primeiro campeão” comprou todos os direitos para o torneio KOF.

O anúncio de um novo torneio KOF pelo campeão auto-proclamado criou entusiasmo em todo o mundo. Então Antonov ele decide criar um novo torneio. O objetivo é simplesmente reunir a elite dos lutadores de todo o mundo e enfrentar pessoalmente o melhor trio de todos ao final.

A partir daí, essa excitação atingiu muitos dos participantes clássicos do lendário torneio diretamente, sob a forma de um convite oficial.

Informações do jogo

Ao contrário dos jogos anteriores da série principal, que empregavam a animação de sprites desenhados à mão, The King of Fighters XIV usa modelos 3D, no entanto a área de combate permanece em um plano estritamente bidimensional e mantém os mesmos mecanismos básicos de seus antecessores.

Um novo sistema de Max mode permite o acesso a movimentos EX; ativar este estado requer uma barra do power gauge.

Usar três barras da power gauge permite aos jogadores fazerem os Climax Supers. Aperte repetidamente o botão de soco fraco para performar um ataque automatico de combo chamado de Rush Mode; isso vai dar menos dano comparado a combos normais.

O sistema de empurrão CD agora faz os oponentes acertarem a parede e ficarem vulneravéis a combos.

O jogo possui mais de 50 lutadores para que o jogador possa criar o seu próprio trio, além dos trios pré-formados.

O produtor do jogo, Yasuyuki Oda, disse em uma entrevista para o site 4Gamer que esse é o KOF “mais fácil de jogar” da série. Ele trabalhou em diversos títulos, como Street Fighter, que o objetivo principal para este título é para torná-lo

De acordo com ele, as duas principais razões para fazer a transição para o 3D é se adaptar às máquinas high-end e dar experiência 3D para SNK para que eles possam competir no mercado de console novamente.

Ele acha que é difícil transmitir adequadamente o charme do elenco de KOF em 3D. Contudo, espera que os modelos dos personagens continuem a melhorar a partir de sua revelação inicial. Oda espera atender aos fãs de KOF ’98, KOF 2002 e KOF XIII com a mecânica deste jogo.

Jogabilidade

KOF XIV ganhou bastantes elogios devido à pela sua jogabilidade. Porque mesmo sendo uma franquia bem estabelecida e com jogadores a nível de competição, o videojogo traz um sistema mais fácil de execução. Assim, tem movimentos especiais e combos, o que se torna um atrativo para novos jogadores.

Inclusive os movimentos chamados de Drive Cancel são de bem mais fácil execução do que o de seu anterior, The King of Fighters XIII. E apesar de apresnetar um novo visual 3D, a jogabilidade se mantém em 2D.

E uma das características que dão vontade de jogar ‘KOF XIV é justamente a ação frenética e bem focada no ofensivo. Os movimentos tem rolagens e combos que exigem muito treino para execução, além de contra-ataques surpresa.