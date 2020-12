The Last of Us 2: veja tudo sobre o eleito jogo do ano

The Last of Us 2 foi um dos lançamentos mais aguardados de 2020. E na última semana recebeu o prêmio de “Jogo do Ano” na The Game Awards 2020. A premiação é o Oscar dos videogames, onde elege os melhores games em diversas categorias.

Todavia, além do prêmio principal, o jogo ainda foi vencedor em mais seis categorias Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Atuação, Melhor Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/Aventura.

Portanto, foi o destaque do ano para os amantes de games. E motivos não faltam para isso. O título é a continuação da série iniciada em 2013. A jornada ocorre em um mundo pós-apocalíptico. O jogador controla a dupla Ellie e Abby, e suas habilidades.

Assim, The Last of Us 2 é uma história que mostra a busca de vingança, continuando a história de Ellie e Joel. Portanto, é um jogo que atraiu e continua atraindo a atenção de gamers em todo o mundo.

História de The Last of Us 2

Lançado em junho de 2020 para a Playstation, The Last of Us 2 se passa cinco anos após os eventos do jogo anterior. Joel e Ellie moram em uma comunidade. Convivem pacificamente em um mundo pós-pandêmico destruído por uma doença. Esta que transformou a maioria das pessoas em uma espécie de zumbi.

Ellie agora tem 19 anos e parte para a sua própria jornada, após um episódio violento , que culmina na morte de Joel pelas mãos de Abby. Assim, ela jura por vingança pela morte do companheiro de jornada.

Apesar de toda a força e coragem, Ellie é uma jovem que também sofre, se apaixona e não gosta de seguir regras. Por outro lado, há Abby, uma mulher madura e decidida. O protagonismo de ambas deixa a narrativa, embora longa, interessante e com novidades.

Jogabilidade

Tenso e violento, The Last of Us 2 segue a linha de jogabilidade do jogo anterior. E a diferença das protagonistas influenciam inclusive em suas habilidades. Enquanto Ellie se destaca pelos combates furtivos com sua faca e arco e flecha, Abby tem mais força ao carregar armas mais pesadas, como um rifle automático e um lança chamas.

Mas os combates priorizam a questão da estratégia e paciência do jogador. E escassez de recursos, fator marcante no antecessor, continua a tornar os confrontos com zumbis e facções inimigas muito interessantes

Outro destaque da forma de jogar é o momento em que há o encontro com os inimigos. Porque é necessário manter a visão focada em pontos fixos. Além disso, a captura de movimentos usada na construção dos personagens também reflete a melhora, e suas expressões estão ainda mais humanas.

O design recebeu melhorias bastante significativas, comparando com o primeiro jogo. Os elementos gráficos representam o mundo pós-apocalíptico de forma mais interessante, seja em ambientes abertos ou fechados. E a trilha sonora é outro ponto alto.

Curiosidades em The Last of Us 2

Além das inovações em design, história e jogabilidade, The Last of Us 2 tem outras interessantes curiosidades. Veja abaixo as principais.

Atrizes de Ellie e Abby são amigas

Apesar de no jogo Ellie e Abby serem inimigas e jurarem vingança, as atrizes Ashley Johnson (Ellie) e Laura Bailey (Abby) ão amigas na vida real. Ambas dividem um canal de RPG de mesa na Twitch, chamado Critical Role. Inclusive, quando Laura foi atacada nas redes sociais, por críticos da personagem Abby, Ashley foi uma das defensoras mais fervorosas da amiga.

Co-diretor vira card de super vilão

Em uma bricnadeira da produção, o co-diretor do jogo, Neil Druckmann virou um card de super vilão. A cena aparece quando Ellie coleciona cards de heróis e vilões e a cartinha “Doctor Uckmann” aparece com o rosto de Druckmann.

Take on Me tocada em The Last of Us 2

Ellie encontra um violão, em uma antiga loja de instrumentos, e pega para tocar. Ela escolhe a canção Take on Me, sucesso da banda norueguesa A-ha. Em uma nova versão, ela toca sob a admiração da companheira Dina.

Álbum Lightning Bolt do Pearl Jam

Enquanto explora a cidade de Seattle, Ellie encontra um pôster pendurado na parede do álbum Lightning Bolt, da banda norte-americana Pearl Jam. Curiosamente, este álbum foi lançado em outubro de 2013, um mês após o apocalipse do universo do game.

Assim, The Last of Us 2 se consagrou o jogo do ano, em meio a aplausos e polêmicas, devido a sexualidade de Ellie, que tem um relacionamento com Dina. Mas sua força se superou, tornando-se um dos grandes lançamentos de 2020.