Tudo o que precisa de saber sobre bitcoin

Tudo começou com duas pizzas no dia 22 de maio de 2010 quando Laszlo Hanyecz conseguiu satisfazer o seu desejo de comer pizza pagando as pizzas com Bitcoins. O principal objetivo de Laszlo era provar que conseguiria transformar algo digital em algo físico, ou seja, trocar moedas digitais por algo que saciasse a sua fome e vontade comer pizza. Pode parecer algo simples, mas é tudo menos isso. Ele conseguiu mostrar que aquelas moedas digitais tinham valor e, depois de ler este artigo, vai perceber que foi muito bem sucedido.

Naquele momento, dez mil bitcoins valem 41 dólares, ou seja o valor das pizzas. Todavia, nove meses depois, as mesmas criptomoedas já vão valer dez mil dólares e no pico do valor da bitcoin em 2024, fazendo a conversão de btc to brl, elas valeriam 31761362920 reais brasileiros. Muita grana, né? Porém, essa grana não ficou com Jeremy Sturdivant - a pessa que ficou com as criptomoedas e entregou as pizzas a Lazlo. Porquê?

Em agosto de 2010, jeremy troca as dez mil bitcoins que recebeu pelas pizzas por cerca de 400 dólares porque queria ir viajar com a sua namorada e precisava de liquidez. Seis anos depois, em entevista, brincou com a situação e afirmou "Dá uma pizza a um homem e ele irá comê-la num dia. Deixa-o comprar pizza com bitcoin e ele irá revolucionar a economia".

Como funciona o Bitcoin?

Cada Bitcoin é um ativo digital que pode ser armazenado em uma exchange de criptomoedas ou em uma carteira digital. Cada moeda individual representa o valor do preço atual do Bitcoin, mas você também pode possuir ações parciais de cada moeda. A menor denominação de cada Bitcoin é chamada de Satoshi, compartilhando seu nome com o criador do Bitcoin. Cada Satoshi equivale a um centésimo milionésimo de um Bitcoin, portanto, possuir ações fracionárias de Bitcoin é bastante comum e está ao seu alcance.

Termos sobre Bitcoin que precisa de saber

São vários os termos, mas vamos destacar os principais:

Blockchain: Bitcoin é alimentado por código-fonte aberto conhecido como blockchain, que cria um histórico público compartilhado de transações organizadas em “blocos” que são “encadeados” para evitar adulterações. Essa tecnologia cria um registro permanente de cada transação e fornece uma maneira para que cada usuário do Bitcoin opere com o mesmo entendimento de quem possui o quê.

Chaves privadas e públicas: Uma carteira Bitcoin contém uma chave pública e uma chave privada, que funcionam juntas para permitir ao proprietário iniciar e assinar transações digitalmente. Isso desbloqueia a função central do Bitcoin – transferir com segurança a propriedade de um usuário para outro.

Mineração de Bitcoin: Os usuários da rede Bitcoin verificam as transações por meio de um processo conhecido como mineração, que foi projetado para confirmar se as novas transações são consistentes com outras transações que foram concluídas no passado. Isso garante que você não possa gastar um Bitcoin que não possui ou que já gastou anteriormente.

Como o Bitcoin ganha dinheiro?

Novos Bitcoins são criados como parte do processo de mineração de Bitcoin, no qual são oferecidos como uma recompensa lucrativa a pessoas que operam sistemas de computador que ajudam a validar transações. Os mineradores de Bitcoin – também conhecidos como “nós” – são proprietários de computadores de alta velocidade que confirmam cada transação de forma independente e adicionam um “bloco” completo de transações à “cadeia” sempre crescente.

O blockchain resultante é um registro completo, público e permanente de cada transação Bitcoin.Os mineiros são então pagos em Bitcoin pelos seus esforços, o que incentiva a rede descentralizada a verificar cada transação de forma independente. Esta rede independente de mineradores também diminui a chance de registro de fraude ou informações falsas, já que a maioria dos mineradores precisa confirmar a autenticidade de cada bloco de dados antes de ser adicionado ao blockchain em um processo conhecido como prova de trabalho.

Vantagens de investir em Bitcoin

Investir em Bitcoin apresenta desafios significativos, especialmente devido à sua volatilidade de preço. Ao longo dos anos, o valor do Bitcoin tem flutuado drasticamente, resultando em ganhos substanciais para alguns investidores e perdas significativas para outros, dependendo do momento da compra. Por exemplo, quem comprou em 2017, quando o Bitcoin se aproximava dos $20.000, teve que esperar até dezembro de 2020 para recuperar suas perdas. Recentemente, o preço do Bitcoin começou 2023 ligeiramente abaixo de $17.000 por moeda e alcançou novos recordes em março de 2024.

Investir em Bitcoin não é fácil e requer algo que deve estar presente em todos os aspectos da sua vida: conhecimento. Só com conhecimento e aprendizagem constagem pode extrair o melhor que as Bitcoins têm para oferecer. Não é algo que deve apostar se não estiver constantemente a par das notícias e updates para saber o que está a acontecer e claro, ter atenção à sua economia para não investir mais do que aquilo que pode.