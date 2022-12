Problema com a operadora começou pela manhã - Foto: Canva/ilustração

Vivo está fora do ar: quando a rede vai voltar e o que sabemos do problema

Usuários de diversas regiões do Brasil começaram a quinta-feira, 1 de dezembro, reclamando que a Vivo está fora do ar hoje. Há queixas sobre a ausência de sinal telefônico e internet.

De acordo com a plataforma DownDetector, que apresenta uma visão geral em tempo real de problemas e interrupções com todos os tipos de serviços, as reclamações começaram por volta das 7 horas da manhã.

Por que a Vivo está fora do ar?

Nas redes sociais, a Vivo está respondendo as queixas dos usuários e explicando que os sistemas da operadora passando por uma manutenção. No entanto, ainda não há informação de quanto a situação será normalizada.

Há relatos de de usuários das cidades de Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), entre outras cidades do país.

