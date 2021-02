Warhammer 3: veja o lançamento do novo game da franquia Total War

Os fãs de Total War podem se preparar! A versão Warhammer 3 está sendo desenvolvida pela Creative Assembly. A previsão é que o game esteja disponível ainda em 2021, de acordo com a desenvolvedora.

Muitos gamers esperavam por este anúncio há tempos. Prova disso foram alguns teasers que a empresa soltou na internet recentemente, causando a expectativa.

De acordo com os seus desenvolvedores, esse título é a grande culminação da trilogia Total War: Warhammer. Assim, todas as raças, criaturas, monstros e reinos de jogos anteriores também estarão no novo relançamento. Portanto, isso inclui locais como Kislev e Cathay, que ainda não tinham aparecido de fato nos jogos.

Além disso, o título também trará as facções do Caos, como Khorne, Nurgle, Slaanesh, and Tzeentch. E o diretor do jogo, Ian Roxburgh, a visão da equipe é entregar um jogo. E realmente que o jogador tenha a experiência de uma grande jornada por esse mundo, construído ao longo de anos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ele comentou que este foi o grande suporte dos fãs da franquia. E com isso, a equipe se tornou mais ambiciosa, para desenvolver um jogo que acertasse as expectativas dos fãs

Contudo, o que se sabe até agora, o novo título permitirá que os jogadores salvem ou explorem o poder de um deus morimbundo. Todas as suas ações serão relevantes para o desenrolar da trama. Assim, cada raça do jogo terá uma história e jornada única.

Novidades em Warhammer 3

A desenvolvedora relatou no comunicado oficial que “em Total War: Warhammer III, cada escolha determina o curso do avassalador conflito iminente”. O comunicado ainda promete “um patamar jamais visto em jogos de estratégia neste épico clímax da trilogia Total War: Warhammer“.

Ainda segundo o texto, “cada raça terá uma jornada exclusiva ao longo do tenebroso Reino do Caos, culminando em um desfecho que determinará o destino do mundo”.

No game, os jogadores irão mergulhar em uma aventura durante um conflito apocalíptico entre os demônios dos poderes destrutivos e as sentinelas do mundo mortal.

Total War: Warhammer III é uma obra totalmente diferente dos jogos de estratégias já vistos. Cada escolha determina o que acontecerá no conflito. Os jogadores também podem dar boas-vindas às novas raças de World of Warhammer Fantasy Battle, o que inclui a estreia de Kislev e Cathay, e as facções do Caos: Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch.

Diferente de todos os jogos da franquia, os jogadores terão uma grande variedade de heróis lendários, monstros colossais, criaturas voadoras e poderes mágicos para poderem marchar para a guerra.

No game, cada escolha determina o curso do conflito iminente. Os conflitos iniciam desde as misteriosas Terras do Oriente até os diabólicos Reinos do Caos. Portanto, trata-se de um jogo que traz um patamar inédito em títulos de estratégia.

Portanto a notícia do lançamento de Total War: Warhammer 3 comoveu mais de 30 milhões de fãs apaixonados. E eles se preparam para uma nova e complexa aventura. E os desenvolvedores prometem oferecer uma experiência que encerrará a trilogia de uma forma inesquecível, algo que fará toda a espera valer a pena.

Sobre o game Total War

A franquia Total War é uma série de jogos para computador desenvolvidos pela desenvolvedora de jogos eletrônicos britânica The Creative Assembly. Ela foi inicialmente publicada pela Electronic Arts, depois pela Activision e, por fim, pela Sega, desde 2005.

A dinâmica destes jogos de estratégia consiste na combinação dos gêneros estratégia por turnos (turn-based strategy – TBS), em um mapa de campanha e estratégia tática, em batalhas em tempo real, estratégia em tempo real (real-time strategy – RTS).

A série foi bastante aclamada pela crítica especializada e criou uma grande legião de fãS. Principalmente pelos seus gráficos realistas e pela possibilidade de criar inúmeras e diferentes tipos de estratégias.

A Creative Assembly anunciou Total War: Warhammer durante a E3, em 2015. Assim, o jogo foi oficialmente lançado em 24 de maio de 2016. E a segunda parte foi lançada o em 28 de setembro de 2017.

O lançamento está previsto para o final de 2021. O novo jogo é o terceiro fruto de uma parceria entre a Creative Assembly e a célebre criadora de Warhammer, a Games Workshop.

A pré-venda já começou no Steam e Epic Games Store – o título é exclusivo de PC.

Caso tenha se interessado, dá até para comprar o Total War: Warhammer 3 na pré-venda no Steam, na loja da Epic Games ou até mesmo no site oficial do jogo se quiser tratar direto com os desenvolvedores.