Xbox Live Gold: veja as novidades para o mês de fevereiro

Os assinantes do Xbox Live Gold já podem se preparar para as novidades de fevereiro. Assim, a Microsoft anunciou pelo menos quatro novos jogos para o próximo mês. Incluindo Gear 5, Resident Evil e outros lançamentos aguardados pelos fãs.

Os novos jogos estarão presentes nos consoles Xbox One e Xbox Series X. Assim como o Xbox 360, que receberá títulos como Indiana Jones and The Emperor’s Tomb e Lost Planet 2.

Mensalmente, a Microsoft oferece um pacote com jogos de graça para todos os assinantes do Xbox Live Gold. Com o serviços, os jogadores também tem o recurso de multiplayer online e descontos na compra de outros jogos na loja.

Mas o valor do plano mensal do Xbox Live Gold é de R$ 34,99,o equivalente a R$ 199,99, para o pacote de 12 meses.

Novidades no Xbox Live Gold para fevereiro

Gears 5 (Xbox One, Xbox Series)

O game Gears 5 é o último da série principal lançado até o momento. O jogador assume o papel de Kait Diaz e na narrativa, sua história vai descobrir sua conexão com os inimigos.

O jogo tem um modo multiplayer robusto, como é padrão na franquia. E também conta com otimizações ao ser jogado no Xbox Series X|S. Assim, Gears 5 estará disponível para resgate na Xbox Live Gold de 1 a 28 de fevereiro.

Resident Evil (One, Series X|S)

O clássico Resident Evil ganhou um remake do primeiro jogo. Assim, os jogadores estarão novamente na misteriosa mansão Spencer, onde tudo começou, no ano de 1996.

Portanto, eles assumirão o controle dos membros do S.T.A.R.S. Posteriormente, precisarão sobreviver aos ataques de zumbis e outras criaturas, além de descobrir quem está por trás desses acontecimentos.

Esse remake apresenta novidades. Como o conteúdo do primeiro jogo da série de forma mais aprofundada e novos elementos. Apesar do gameplay diferente dos games atuais, esse título é obrigatório para os fãs de Resident Evil. Portanto, Resident Evil estará disponível para resgate na Xbox Live Gold de 1 a 28 de fevereiro.

Dandara: Trials of Fear Edition (Xbox One, Xbox Series X|S)

O game brasileiro Dandara foi desenvolvido pelo estúdio Long Hat House lançado em 2018. Mas a edição “Trials of Fear” apresenta o jogo original com áreas extras para serem exploradas no mundo de Salt. Assim como novos personagens para encontrar, trilha sonora remixada entre outras melhorias.

O jogo segue o estilo metroidvania,. Ou seja, com mapas extensos e muitos pontos a serem explorados. Uma curiosidade é que os jogadores vão encontrar em Dandara muitas referências à cultura brasileira, como obras de Tarsila do Amaral, por exemplo.

Dandara: Trials of Fear Edition estará disponível para resgate na Xbox Live Gold de 16 de fevereiro a 15 de março.

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (One, Series X|S, X360)

O arqueólogo aventureiro Indiana Jones está de volta. E no game Emperor’s Tomb, ele vai recuperar um dos artefatos mais poderosos conhecidos pelo homem.

Mas o seu caminho estará cheio de nazistas e representantes do submundo asiático para rastrear o misterioso Coração do Dragão.

O item deve ser recuperado antes que caia em mãos perigosa. Em um jogo produzido pela Lucas Arts.Indiana Jones and the Emperor’s Tomb estará disponível para resgate na Xbox Live Gold de 1 a 15 de fevereiro.

Lost Planet 2 (One, Xbox Series X|S, Xbox 360)

Por fim, finalizamos a lista de novidades com Lost Planet 2. O game coloca os jogadores novamente no planeta em que aconteceram os eventos do primeiro game da série.

Contudo, a diferença é que agora, o planeta agora não se encontra coberto de neve, porém segue com um ambiente extremamente hostil. O jogo conta com multiplayer cooperativo para até 4 pessoas.

Lost Planet 2 estará disponível para resgate de 16 a 28 de fevereiro.

Reajuste nos preços Xbox Live Gold

Apesar de Live Gold ter sofrido reajuste nos preços nos Estados Unidos, A Xbox Brasil informou essas mudanças não acontecerão no Brasil.

Portanto, a a assinatura de 1 mês subiu apenas US$ 1, enquanto a assinatura de 3 meses fica US$ 5 mais cara. Entretanto, o maior reajuste fica na assinatura de 6 meses, que agora custa US$ 60 (aumento de US$ 20), o mesmo valor da antiga assinatura de 12 meses, descontinuada no meio de 2020.

Em comunicado, A Microsoft reforçou que apenas algumas regiões terão o reajuste de preço no Xbox Live Gold. Mas a nota oficial não citou quais serão elas.