Xiaomi lança Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra de olho no fim das câmeras frontais

A Xiaomi anunciou, na segunda-feira, 29, dois de seus novos aparelhos top de linha: o Mi 11 Pro e o Mi 11 Ultra, este último, aliás, apelidado de “rei dos Androids” pelo CEO da empresa, Lei Jun. O destaque é a pequena tela vertical traseira, próxima à câmera, com o objetivo central de substituir a necessidade de uma câmera frontal.

Com a pequena tela, o usuário do Mi 11 Ultra consegue tirar uma foto enquanto observa na pequena o resultado da selfie. Ou seja: mais resolução e mais espaço de tela.

A Xiaomi também aposta na qualidade das câmeras. O Mi 11 Ultra possui uma câmera traseira de 50 megapixels com sensor de 1/1.12, segundo a marca chinesa, ele é cinco vezes maior que a do iPhone 12 Pro, o topo de linha da Apple. O aparelho também possui uma câmera de 48 MP com ultrawide e uma outra teleobjetiva com até 120x de ampliação.

Novo celular da Xiaomi

Na parte interna dos dois modelos, tanto o Pro quanto o Ultra, está um processador Snapdragon 888 da Qualcomm e bateria de 5.000 mAh, que pode ser completamente recarregada em até 36 minutos. Todos esses recursos geralmente são encontrados apenas em celulares premium, mostrando que a Xiaomi quer provocar um avanço técnico no setor.

Além disso, os aparelhos da linha Mi Pro 11 vêm com proteção IP68 — é a primeira certificação desta qualidade obtida por um celular da Xiaomi. Com isso, os dois aparelhos não sofrem desgastes por causa de poeira e ainda podem ficar submersos na água de forma contínua, sem danificar nenhum componente interno ou externo do aparelho.

De acordo com o site da Xiaomi, o Mi 11 Ultra será vendido a partir de 1,2 mil euros em lojas oficiais da fabricante chinesa. algo em torno de R$ 8,2 mil na cotação de hoje. Já o Mi 11 Pro ainda não teve seu valor revelado pela empresa. Vale dizer que, apesar da presença da Xiaomi no Brasil, ainda não previsão de lançamento dos aparelhos por aqui.