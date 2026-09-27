VÍDEO: preso escapa de cela ao passar por vão entre grades

VÍDEO: preso escapa de cela ao passar por vão entre grades

Um homem conseguiu fugir de uma cela da Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis, em Santa Catarina, após passar por um espaço entre as barras de ferro. A fuga ocorreu na madrugada de sábado (26) e foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.

As gravações mostram o momento em que o preso encontra espaço suficiente para deixar a cela. Primeiro, ele coloca os braços entre as grades e, em seguida, consegue passar a cabeça e o restante do corpo. Segundos depois, o homem deixa o local onde estava detido.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, equipes iniciaram buscas pelo suspeito assim que perceberam a fuga. A identidade dele não foi divulgada.

O homem havia sido detido em flagrante poucas horas antes por um caso de violência doméstica. Conforme apuração da NSC TV, a prisão aconteceu em uma oficina localizada no bairro Pantanal, em Florianópolis. Após a ocorrência, ele foi encaminhado para a Central de Plantão Policial, onde permaneceu até conseguir escapar.

A autoridade responsável pelo caso também solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem. As diligências para encontrá-lo e realizar a recaptura foram iniciadas após a constatação da fuga.

A Polícia Civil informou ainda que adotou novas medidas de segurança dentro da unidade. A cela usada pelo preso foi interditada depois do episódio e deverá passar por alterações estruturais.

De acordo com a corporação, as modificações têm como objetivo reforçar a segurança e evitar novas ocorrências semelhantes durante a permanência de pessoas detidas no local.

Até a divulgação das informações pela Polícia Civil, não havia confirmação sobre a recaptura do homem. As circunstâncias da fuga também deverão ser apuradas internamente.