Black Friday 2020 terá consumidor mais digital, incluindo PIX

A Black Friday 2020, o mais tradicional dia de promoções nos Estados Unidos, está marcado para o dia 27 de novembro para acontecer aqui no Brasil. O cenário de pagamentos sofreu uma profunda transformação, sobretudo em um ano marcado pela pandemia de Covid-19.

Nesse sentido, os meios digitais como forma de pagamento dispararam entre os brasileiros. Inclusive, dados de uma pesquisa elaborada pela Globo mostram que 42% dos entrevistados têm planos de aproveitar o tradicional dia de compras.

Meios de pagamento no Black Friday 2020

Ainda de acordo com o levantamento, 29% dos consumidores pretendem comprar apenas pela internet. Deste modo, superando os 16% que devem utilizar apenas lojas físicas. Portanto, uma grande queda em relação a 2019, quando 35% dos compradores optaram apenas por lojas físicas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O crédito ainda leva larga vantagem como principal meio de pagamento, com 76% da preferência. Em seguida, o dinheiro em espécie fica com 42% da preferência. Embora na lanterna, a fatia de consumidores que pretendem pagar utilizando carteira digital foi de 21%. A pesquisa entrevistou 1,7 mil pessoas em todo o país.

No entanto, uma pesquisa específica com os consumidores que possuem carteira digital instalada apontou números favoráveis. Em resumo, 96% pretendem seguir ou começar a utilizar a tecnologia após o término da crise sanitária, segundo o Capterra.

O crescimento de pagamentos digitais

Por conta do distanciamento social e das novas medidas de higiene, os hábitos de compra na internet superaram as expectativas. Diante disso, segundo pesquisa do Google, a busca por carteira digital cresceu 145% e a procura pelo PIX aumentou 240%. PIX é o novo sistema de pagamentos do Banco Central. Ou seja, as novas formas de pagamento vão acelerar o universo do e-commerce neste Black Friday 2020.

O que são carteiras digitais?

Carteiras digitais, ou eWallets, são aplicativos que permitem que os usuários façam pagamentos via mobile. A princípio, funciona tanto em estabelecimentos físicos quanto online. Estas carteiras digitais podem ser um app no celular ou uma pulseira Inclusive, este meio de pagamento digital funciona nos smartwatches, os relógios digitais conectados.

Os usuários podem tanto adicionar um saldo na conta quanto cadastrar seus cartões de crédito e débito. Ao efetuar compras em estabelecimentos físicos, neste Black Friday 2020 os usuários devem simplesmente aproximar seus dispositivos à maquininha de cartão.

Também é possível realizar o pagamento com a leitura de um QR Code. Assim, não é preciso carregar uma carteira no bolso o tempo todo, já que os métodos de pagamento estão disponíveis em meios digitais.

Caso tenha interesse em conhecer o funcionamento das carteiras digitais de criptomoedas, a equipe do Mercado Bitcoin elaborou um vídeo bacana.

As carteiras digitais no e-commerce brasileiro

Quando trazemos o foco para o cenário do varejo nacional, podemos constatar que as carteiras digitais estão trazendo mais inclusão financeira.

O Brasil tem 45 milhões de adultos sem contas de banco. No entanto, conta com mais de 90 milhões de usuários de smartphone. Portanto, é fácil perceber que as carteiras digitais vão permitir que mais consumidores participem do fenômeno dos pagamentos digitais.

Em outras palavras, a vantagem é que as eWallets funcionam sem a necessidade de uma conta bancária.

Principalmente em tempos de distanciamento social, as carteiras digitais oferecem uma experiência mobile positiva e, mais importante, sem contato!

Além disso, existem diversos benefícios oferecidos por esses aplicativos. Ou seja, cashbacks e descontos especiais para produtos de lojas parceiras.

Dessa forma, acontecem alguns fenômenos no ambiente do varejo digital brasileiro. Isso inclui o interesse de 55% dos consumidores para compras durante a Black Friday 2020 utilizando descontos e cashback, conforme dados da Méliuz.

Compras no Black Friday 2020 com Bitcoin

Não é comum vermos lojas que aceitam pagamento em Bitcoin, porém é algo que tem aumentado ano após ano. É possível fazer compras na Americanas.com, Amazon, NetShoes, Starbucks e MercadoLivre utilizando criptomoedas, através dos gift-cards, os vale-presentes vendidos em criptomoedas.

Dentre os grandes sites que comercializam serviços na internet e aceitam pagamentos em criptomoedas destacam-se o Travala, na área de reserva de hotéis, além da CheapAir na venda de passagens aéreas.

Entretanto, a maneira mais popular e prática de utilizar criptomoedas para compras são os cartões vale-presente. Neste sentido os sites mais renomados são o BitRefill, com vale-presentes da Americanas.com, Netflix e NetShoes, além do Bitpay, ofertando MercadoLivre, Amazon, e Delta linhas aéreas.