Black Friday 2020: como se preparar para as compras em novembro

Portas se abrindo, multidões se espalhando pelos corredores e produtos voando das prateleiras. Estas são as imagens de marca da Black Friday. Bem, eles eram. Isso foi antes da pandemia COVID-19 dominar o mundo. Com o distanciamento social sendo a norma, é difícil imaginar compradores acampados na calçada um ao lado do outro este ano antes de 27 de novembro. Mas calma, a data dos grandes descontos vai acontecer, mas dessa vez, as grandes oportunidades vão ser online.

Confira como se preparar para a Black Friday 2020 e aproveitar as ofertas sem cair em fraudes.

Compras online

Como as compras online cresceram em 2020, o consumidor não vai precisar se preocupar em sair de casa para garantir os descontos, é preciso ficar ligado na internet para comprar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Incisiv, encomendada pela Manhattan Associates, indicou que a Black Friday deste ano, deve ser a mais digital da história.

Segundo a pesquisa, 80% dos compradores esperam aumentar a compra online e a coleta na loja e nos próximos seis meses e 90% dos compradores preferem a entrega em domicílio em vez de uma visita à loja. Portanto, as lojas devem se preparar para atender esse desejo dos clientes. Além disso, segundo dados do índice MCC-ENET, a participação do e-commerce no comércio varejista do Brasil estava em torno de 6%. Esse ano foi para cerca de 12%. Uma curiosidade é que o típico evento estadunidense chegou ao Brasil em 2010 e foi totalmente online. As próximas edições já contaram com comércio físico.

Faltando mais de um mês para a Black Friday, as buscas no Google pela sexta de desconto já superaram as do ano passado. O que indica que o consumidor está se preparando melhor para fazer as compras e evitar golpes.

Dicas para comprar na Black Friday

Além disso, as fiscalizações da Black Friday deste ano serão intensificadas por causa do aumento das reclamações referentes a vendas on-line. Mas é preciso ficar atento para não perder dinheiro.

A orientação do Procon-SP é para que as pessoas tenham atenção redobrada na hora de pesquisar sobre o produto ou serviço de interesse. Procurar com antecedência qual o preço está sendo praticado hoje no mercado, para evitar cair em falsas promoções. Sites e aplicativos de comparação de preços, como o do Buscapé e do Zoom, também são aliados. Existe uma lista no site do Procon-SP, falando quais sites evitar para não cair em golpes. É importante que o cliente saiba que ele vai comprar em um lugar confiável. Por isso, o consumidor deve procurar informações da empresa e analisar as condições da compra antes de efetuar o pagamento.

O site da black Friday oficial tem várias informações, como a origem da data e descontos oferecidos. Mas também tem uma lista de lojas que estarão participando das promoções e são confiáveis. Vale a pena checar antes de comprar.

Além dos golpes, o consumidor também estourar seu orçamento e acabar se endividando. Por isso, antes da Black Friday, é importante o cliente calcular quanto pode e quer gastar e anotar, sem passar do limite.

Direitos do consumidor

É fundamental conhecer as leis relacionadas aos Direitos do Consumidor, e é importante checar nos casos em que se sentir lesado. Em compras online, o cliente tem até sete dias para devolver o produto ou trocar, contando a partir da data da entrega.

Ademais, o Procon-SP afirma ainda que as vitrines precisam deixar claro qual é o preço à vista do produto e, se vendidos a prazo, identificar o total, as taxas de juros mensal e anual, além do valor e número de parcelas. Caso aconteça uma fraude, a situação pode ser registrada no Procon. Mas alguns casos é necessário contratar um advogado para a causa.