A Fazenda 2022: 5 participantes que terão 2ª chance

Temporada pode contar com participantes de outros realities que terão nova chance com o público.

Participar de um reality show, seja ele com confinados famosos ou anônimos, pode abrir portas para outros realities. Essa é uma prática bastante comum nas telinhas e vários programas convidam nomes que fizeram barulhos em emissoras concorrente. A Fazenda 2022 vai usar a tática e deve ter cinco peões que já estiveram em programas como este antes. De acordo com a coluna de Léo Dias, do Metrópoles, a emissora convidou três ex-BBBs, uma vice-campeã do Power Couple e um ex-Ilha Record.

Natália Deodato

Ex-BBB, Natália Deodato é apontada pelo jornalista Léo Dias do Metrópoles como uma das participantes de A Fazenda 2022. A jovem de 22 anos ficou famosa agora em 2022 por causa do Big Brother Brasil. Ela entrou no reality show da TV Globo como uma das participantes do time dos anônimas e fez barulho no reality show por se envolver em muitas discussões na casa.

A jovem foi até o motivo da expulsão da cantora Maria, que durante uma dinâmica de discórdia bateu com um balde na cabeça de Natália e por isso foi expulsa por agressão. Natália foi a décima terceira eliminada da última temporada do BBB e após deixar o confinamento já deu início a sua vida de celebridade, desfilando com a Beija-Flor no carnaval.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque foi a vice-campeã da quinta temporada do Power Couple e deve estar em A Fazenda 2022, ainda segundo Leo Dias. A famosa é atriz, apresentadora e influenciadora digital e participou da competição de casais comandada por Adriane Galisteu em 2021 ao lado do marido, o médico Bruno Salomão.

A dupla, conhecida como casal fênix, foi longe no programa e chegou na final como favoritos, depois de se salvarem de diversas berlindas com a ajuda do público. No entanto, acabaram perdendo a disputa final para Matheus Yurley é Mari Matarazzo, que foram campeões.

Durante o programa, Deborah chamou atenção por se envolver polêmicas na casa. Ela chegou a ter uma grande rivalidade com a forrozeira Marcela Fellipe. Deborah chegou a acusar a rival de agressão e disse que foi empurrada, mas a cantora não foi expulsa.

Kerline Cardoso

De acordo com o colunista do Metrópoles, Kerline Cardoso também vai estar em A Fazenda 2022. Natural de Fortaleza, Ceará, a modelo ficou famosa ao participar da edição de 2021 do Big Brother Brasil. A loira foi a primeira eliminada da temporada, contudo, mesmo assim ela conseguiu manter seu nome em alta e ficou famosa ao deixar o programa.

Kerline continuou na mídia e hoje é uma influenciadora digital com 1,5 milhão de fãs no Instagram e mais de 400 mil no TikTok. A cearense rendeu alguns memes durante sua breve participação no reality show e foi alvo de uma confusão com Lucas Penteado.

Thomaz Costa

Ator e participante do reality show Ilha Record, Thomaz Costa pode ganhar mais uma chance nas telinhas e ser um dos peões de A Fazenda 2022, segundo Leo Dias. O rapaz de 22 anos esteve na temporada de estreia do Ilha Record, em 2021, que na época era comandado por Sabrina Sato.

O famoso não chegou ao final do programa, que foi vencido por Any Borges. No começo de 2022, ele voltou aos holofotes quando revelou que havia entrado na rede social de conteúdo para adultos Only Fans. Alguns meses depois, ele contou que sua participação por lá havia acabado e estava fora do aplicativo. Ele também tem fama nas redes sociais, onde soma 6 milhões de seguidores no Intagram.

Emily Araújo

Emily Araújo não precisaria de uma segunda chance, pois foi campeã do BBB 17, porém, de acordo com Leo Dias, a famosa aceitou participar do confinamento rural. Nos últimos meses, Emily já esteve nos estúdios da Record e participou do quadro Vai Dar Namoro, do programa de Rodrigo Faro.

Emilly é uma das campeãs mais novas do Big Brother Brasil, ela tinha 20 anos quando foi coroada vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão. A gaúcha somou 58% dos mais de 140 milhões de votos computados na final do programa e derrotou a amazonense Vivian Amorim.

