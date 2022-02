Maria expulsa do BBB 22: sister não será substituída

Nesta terça-feira (15), Maria foi expulsa do BBB 22 após agredir Natália durante o jogo da discórdia realizado no programa de ontem. Em nota, a Globo afirma que a sister não será substituída e o paredão de hoje entre Arthur, Bárbara e Natália está mantido.

Com a expulsão da integrante do grupo Camarote, o programa agora tem 18 participantes. No domingo, Gustavo e Larissa, que estavam na casa de vidro, entraram para o jogo através da votação popular. No total, a atual temporada do reality contou com 22 brothers.

Por que Maria foi expulsa do BBB 22?

Maria foi expulsa por descumprir as regras do programa. No jogo da discórdia realizado na última segunda-feira, a cantora bateu com um balde d’água na cabeça de Natália.

A produção do programa afirma que analisou as imagens da dinâmica e constatou a agressão. Por violar as normas do reality show, a sister foi desclassificada e não será substituída.

Leia a nota na íntegra:

“Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.

Maria não será substituída.

O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido.”

O que aconteceu?

Durante a dinâmica, os brothers precisavam escolher uma plaquinha para um colega de confinamento.

Quem escolheu a placa deveria fazer uma acusação e dizer o porquê de ter optou por aquele adjetivo para o outro brother. Os outros participantes deveriam decidir se o argumento era válido ou não. Quem tivesse mais votos dos ‘jurados’, ganhava o direito de jogar um balde d’água na cabeça do adversário.

Na vez de Maria, ela se exaltou e bateu com o balde na cabeça de Natália. Nas redes sociais, o público começou a pedir para que a produção tomasse providências contra a atriz.

A própria Maria confessou ter “tendências a ser agressiva” e pediu desculpas ao público durante o Raio-X realizado nesta manhã. “Só que, a tendência a ser a agressiva, são das minhas palavras, são das minhas expressões, do meu tom de voz. Nunca foi um lugar de agressão (física) e isso foi uma atitude que me preocupou”, disse.

Reveja o momento da agressão:

2) Durante o jogo, Maria acabou acertando com o balde na cabeça de Natália. Ao ser perguntada por Tadeu, ainda na edição, Natália disse que estava tudo bem por ela, mesmo tendo confirmado que o balde bateu em sua cabeça. #BBB22

