A Fazenda 2022 + participantes: 6 ex-BBBs podem estar no elenco

Temporada de 2021 foi vencida por Rico Melquiades, ex-De Férias com o Ex. Participantes de 2022 ainda não foram revelados oficialmente pela emissora.

A Fazenda 2022 está mais próxima do que nunca! Com previsão de chegar às telinhas em 13 de setembro, uma terça-feira, a produção do reality show rural trabalha a todo vapor. Em breve, o pré-confinamento dos participantes irá acontecer e a Record TV revelará ao público quem serão os peões e peoas da décima quarta temporada. Enquanto isso, o público e a mídia especulam os nomes que tomarão as telinhas da emissora de Edir Macedo nos próximos meses. Entre os cotados, alguns ex-participantes do Big Brother Brasil, da Globo, se destacam.

Natália Deodato estará em A Fazenda 2022?

Uma das participantes mais citadas durante o Big Brother Brasil 2022, Natália Deodato é um dos nomes que devem aparecer em A Fazenda 2022, segundo o jornalista Leo Dias. A famosa já havia sido apontada pelo colunista do Metrópoles várias vezes nos últimos meses, e em matéria recente, do dia 25 de agosto, Leo Dias revelou que a designer de unhas assinou com a Record para participar do programa.

Natália foi um nome polêmico no confinamento da Globo. A jovem protagonizou muitos barracos no reality show, principalmente durante festas e momentos regados a bebida. Ela chegou a ser agredida por Maria, que foi expulsa do reality após bater com um balde na cabeça de Natália durante um jogo da discórdia.

A moça ganhou notoriedade no programa da Globo e foi a 13ª eliminada da temporada. Após sair do confinamento, ela foi convidada pela Beija-Flor para desfilar no carnaval 2022.

Colega de elenco de Natália, o ex-BBB Rodrigo Mussi também foi apontado pela mídia como possível participante. No entanto, em papo com o jornalista Leo Dias do Metrópolis, em junho de 2022, o famoso negou sua presença em A Fazenda 2022 e disse que está totalmente focado em sua recuperação. Rodrigo sofreu um grave acidente de carro em março de 2022 e passou por um longo período de internação.

Angélica Ramos

Do BBB 15, Angélica Ramos voltou aos holofotes em 2021, quando participou da temporada especial de No Limite, que contou apenas com ex-participantes do Big Brother. Apesar de ficar pouco tempo no programa de sobrevivência – ela foi a segunda eliminada – a paulista chamou a atenção do público em conflitos do reality show e protagonizou memes nas redes sociais.

A influenciadora digital foi cotado para participar da edição de 2021 de A Fazenda, mas não esteve no programa. Em 2022, ela é apontada novamente pelo jornalista Leo Dias como um dos nomes que a Record deseja ter no reality show.

Atualmente, Angélica mora na Bélgica com o marido, o empresário francês Laurent Mougeot, e os filhos. Ela retornou ao Brasil em 2021 para participar do No Limite e depois voltou para casa.

Felipe Prior

Felipe Prior é um nome apontado pela IstoÉ Gente para o elenco de A Fazenda 2022. Em matéria exclusiva, de agosto de 2022, o jornal revelou que conversou com fontes que afirmam o nome do famoso no reality show da Record.

Prior ficou conhecido pelo público em 2020, quando participou do Big Brother Brasil. Ao longo do confinamento, ele se tornou grande amigo do ator Babu e foi um dos protagonistas do paredão que contabilizou o maior número de votos da história do programa da Globo.

Em uma berlinda contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez, Felipe Prior foi o décimo eliminado do programa. O paredão recebeu 1,5 bilhão de votos e marcou recorde que entrou para o Guinness World Records.

Emilly Araújo

Emilly Araújo foi campeã do BBB 17 e é apontada pelo colunista Gabriel Perline do IG como uma das participantes de A Fazenda 2022. De acordo com matéria do jornalista do final de julho, a famosa ainda não está confirmada no programa, pois seu empresário trava uma longa negociação com a Record.

A campeã teria feito várias exigências e tem pedido um alto cachê. No entanto, seu nome ainda tem grandes chances de integrar o elenco. No ano passado, a campeã também estava entre os cotados. Ainda segundo Perline, ela não teria participado do programa na época por estar com contrato com a RedeTV!, em que apresentava a atração Topzera.

Gabi Martins

Cantora e participante do BBB 20, Gabi Martins foi citada pelo jornalista Fefito, do UOL, como uma das possibilidades do programa. O colunista revelou que a Record usou como estratégia em 2022 chamar famosos que aceitaram convite do reality show rural em algum momento e depois desistiram da competição. Assim, Gabi Martins seria um deles.

Em 2021, o nome da cantora era uma forte candidata da temporada. Na época, o jornalista Leo Dias revelou que a loira havia aceitado o convite do programa, mas declinou pouco antes da estreia do reality, sendo substituída pela dançarina e influencer Erika Schneider.

Gabi Martins integrou a primeira temporada do Big Brother que contou com convidados famosos, a de 2020. Ela fez parte do primeiro camarote do programa e na época já era conhecida pelo hit sertanejo Neném. Durante o confinamento, ela se envolveu com o participante Guilherme Napolitano, do time de anônimos, mas o romance não engatou fora do reality. Desde então, ela namorou o cantor Tierry, mas agora está solteira.

Vanessa Mesquita

Campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita foi um dos fortes nomes cotados para a edição do ano passado. Nos meses que antecederam a estreia da temporada, o jornalista Leo Dias divulgou que a loira havia sido sondada para outras edições e havia assinado contrato com a emissora para a competição de peões de 2021. Porém, quando a edição ganhou vida, Mesquita não estava entre os participantes confinados.

Neste ano, o nome da ex-BBB não foi citado como possibilidade para A Fazenda 2022. No entanto, como o jornalista Fefito revelou que a Record estava atrás de celebridades que em algum momento aceitaram convite da produção e depois recusaram participação, Vanessa ainda tem chance de aparecer no reality show rural.

