BBB 22: Rodrigo Mussi sofre acidente e está na UTI

Rodrigo Mussi sofre acidente de carro em São Paulo na madrugada de quinta-feira, 31. A assessoria de imprensa do ex-BBB divulgou uma nota oficial com mais detalhes de seu estado de saúde que é considerado delicado.

Rodrigo Mussi sofre acidente

A informação é que Rodrigo Mussi, 36 anos, sofreu um acidente de carro e foi arremessado para fora, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, na madrugada de quinta-feira. O ex-BBB estaria em um carro de aplicativo e o motorista teria dormido volante, e o veículo acabou batendo em um caminhão. O automóvel ficou destruído.

O rapaz sofreu traumatismo craniano e neste momento passa por uma cirurgia no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Horas antes do acidente, NA noite de quarta-feira, 30, o ex-BBB esteve no estádio Morumbi, onde assistiu ao jogo do São Paulo ao lado de Gui Napolitano.

“O influenciador Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém estável. No momento, ele está passando por uma cirurgia múltipla na perna e na cabeça. Em breve, divulgaremos um boletim médico atualizado”, diz nota da assessoria de Mussi.

O paulista foi eliminado do Big Brother Brasil no dia 2 de fevereiro – o segundo a deixar o reality. O participante do Pipoca recebeu 48,45% dos votos, sendo a maior rejeição do paredão, e levou a pior contra Natália, que recebeu26,1%, e Jessilane, que ficou com 25,45%.

