Confirmados A Fazenda 2022: Prior e Deolane aparecem em lista

O público quer saber quem são os confirmados A Fazenda 2022 e a estreia da décima quarta temporada do reality show rural da Record está cada vez mais próxima. Com previsão de chegar às telinhas a partir de 13 de setembro, a nova edição ainda não tem participantes confirmados oficialmente pela emissora, mas alguns nomes se destacam nas listas de cotados.

De acordo com o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, o pré-confinamento dos competidores começará logo, no dia 1 de setembro. Por isso, em breve todos os contratos estarão assinados.

Felipe Prior está entre confirmados A Fazenda 2022?

Segundo matéria exclusiva da IstoÉ Gente, Felipe Prior deve estar entre os confirmados A Fazenda 2022, que logo serão divulgados pela Record. O jornal conversou com fontes que afirmam que o ex-BBB 20 estará no reality show rural a partir de setembro.

A IstoÉ não divulgou mais detalhes sobre o assunto, porém, de acordo com matéria de 18 de agosto da colunista Fábia Oliveira, do IG, o cachê do famoso deve ficar por volta dos R$ 500 mil reais. A quantia é um terço do prêmio que o vencedor da temporada leva para casa.

Deolane Bezerra

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, Deolane Bezerra é uma das confirmadas A Fazenda 2022. A influenciadora digital que acumula mais de 14 milhões de seguidores não soltou afirmações sobre o assunto nas redes sociais ou para veículos de comunicação. No entanto, o jornalista revelou que Deolane já aceitou o convite do programa e que irá lançar uma coleção de biquíni junto a estreia do reality show, para aproveitar seu nome em alta.

O colunista também revelou que a famosa estará faturando menos enquanto estiver no programa, por não poder fechar contratos de publicidade, mas que pretende participar da atração para mostrar um outro lado ao público. O jornalista conversou com pessoas próximas a influenciadora digital, que disseram que ela quer parecer mais real, humana e leve.

Pétala Barreiros

Léo Dias revelou no começo de agosto que Pétala Barreiros deve estar no confinamento de A Fazenda 14. Atualmente, ele continua trazendo o nome da famosa em novas matérias sobre os possíveis participantes. Em texto do dia 20 de agosto, o jornalista citou a famosa entre os cotados que devem estar no pré-confinamento em breve.

A influenciadora de 23 anos chamou a atenção da mídia principalmente após seu conturbado divórcio com Marcos Araújo – dono da AudioMix e do Festival Villa Mix, atual namorado da apresentadora Lívia Andrade.

Gabi Martins

Segundo Fefito do UOL, em lista divulgada em julho de 2022, a cantora e ex-BBB 20 Gabi Martins é uma das possibilidades de participantes da edição. De acordo com uma matéria um pouco mais antiga de Fefito, de maio, o jornalista disse que uma das estratégias da produção do reality show nesta temporada seria convidar famosos que já haviam topado participar do programa antes, mas desistiram antes da estreia por algum motivo. Desde então, o nome de Gabi não sai da lista de cotados e por enquanto não há nenhuma informação que a sertaneja tenha declinado o convite.

Com um bom relacionamento com a emissora de Edir Macedo, Gabi Martins esteve recentemente no programa de Rodrigo Faro, para ser uma das consultoras do quadro Vai dar Namoro. A famosa ganhou o país com o hit “Neném” e depois fez barulho no Big Brother Brasil 2020, em que viveu um romance com Guilherme Napolitano. Depois do programa, ela namorou o cantor Tierry e agora está solteira.

Thomaz Costa

Thomaz Costa é outro nome citado por Fefito como possível participante da edição. O ator também é uma das apostas do jornalista Leo Dias, no entanto, o colunista do Metrópoles avaliou que e matéria do começo de agosto que a participação do famoso em Ilha Record foi fraca, o que pode prejudicar suas chances no programa.

Thomaz Costa ficou famoso ao atuar na novela Carrossel como o personagem Daniel. O folhetim infantil rendeu também participações em filmes e derivados. Hoje, com milhões de fãs nas redes sociais, Thomaz também é conhecido por polêmicas, como a chegada do famoso ao Only Fans, rede social de entretenimento adulto, no começo do ano. Alguns meses depois, o ator anunciou que estava deixando a plataforma.

Latino desistiu de programa

De acordo com o jornalista Leo Dias, Latino desistiu de participar da nova temporada do reality show rural. A coluna do famoso no Metrópoles havia adiantado em julho que o cantor já estava de contrato fechado com a emissora e que era o primeiro entre os confirmados A Fazenda 2022. No entanto, no dia 16 de agosto, Leo Dias publicou que Latino teve problemas com contratos de shows que precisaria cancelar para participar do reality show de confinamento e por isso teve que desistir da vaga de peão.

