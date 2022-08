Lívia Andrade na Globo: saiba em qual programa ela trabalhará

Lívia Andrade na Globo agora é realidade. Em suas redes sociais, a apresentadora confirmou a informação que já vinha circulando na mídia. A famosa de 39 anos de idade deixou a emissora de Silvio Santos em 2020 e a partir de agora vai integrar o time do programa Domingão com Huck nas tardes de domingo do canal rival.

Qual será o trabalho de Lívia Andrade na Globo?

Lília Andrade na Globo vai trabalhar no programa de Luciano Huck, exibido nas tardes dominicais da TV Globo. Ainda não foi revelado qual será a tarefa da famosa, mas sabe-se que ela fará parte da equipe fixa do programa e estreará ainda no mês de agosto.

No Instagram, Lívia Andrade confirmou sua ida para o programa de Huck usando as hashtags “agosto”, “agosto de Deus” e “vem aí”. Na publicação, ela postou uma brincadeira. No vídeo, a música do famoso plantão Globo tocava e em seguida aparecia uma foto da famosa e o “plim plim” no fundo.

Na legenda, a apresentadora escreveu: “quando eu vou voltar pra TV? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia tão especial para mim. Mas agora é no Domingão com o Huck, na Globo”.

De acordo com o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, que foi quem divulgou a notícia com exclusividade, a estreia da moça está prevista para o dia 28 de agosto, o último domingo do mês.

Esta não será a primeira vez da famosa nos estúdios da Globo. Em abril de 2022, ela participou de um dos quadros do programa Caldeirão com Mion. Na ocasião, ela estava de contrato com a Band e chegou a fazer uma brincadeira com Mion imitando seu ex-patrão, Silvio Santos.

Depois que deixou o SBT, em 2020, Lívia Andrade foi contratada pela Bandeirantes para ter o seu próprio programa, que seria exibido nas noites de sábado. Intitulado Música Mix, a atração seria sobre o universo da música sertaneja. Porém, por volta de junho deste ano, foi anunciado que a Band resolveu cancelar o programa. Agora, Lívia Andrade é contratada da TV Globo.

+ Eliana vai para Globo em 2023? Apresentadora se pronuncia

Por que Lívia Andrade saiu do SBT?

Lívia Andrade teria saído do SBT por questão salarial. A informação foi revelada pelo próprio dono da emissora, Silvio Santos, em entrevista ao canal Intervenção, do jornalista Roger Turchetti, no primeiro semestre de 2022.

O empresário contou durante o papo que a remuneração de Lívia era muito alta para os padrões do canal. “A Lívia Andrade saiu porque o ordenado dela era alto e ao invés de mandar embora alguém que precisa do emprego, temos que mandar embora aqueles que não precisam”, disse o apresentador.

Em entrevista ao Na Telinha, em abril deste ano, a famosa confirmou que seu salário era alto e contou também que recebia boas propostas de outras emissoras e que por isso negociava melhorias na quantia em que recebia, às vezes diretamente com o patrão Silvio.

Ao longo dos anos, Lívia Andrade participou de diversas atrações no SBT, como o programa Programa Silvio Santos, em que ela fazia parte do famoso quadro Jogo dos Pontinhos. Ela também foi apresentadora do Fofocalizando, além de já ter participado de programas como Bake Off Brasil: Mão na Massa, Eliana, The Noite, entre outros.

Ela também atuou em algumas novelas da casa, como Corações Feridos (2012) e Carrossel (2012 – 2013). Sua primeira participação na emissora foi no extinto programa Fantasia, em que foi assistente em 1997. Sua contratação fixa aconteceu anos mais tarde.