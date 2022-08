Cotados para A Fazenda 2022 vai de Deolane a Jonatas Faro

Falta um mês para que o reality show rural da Record estreie sua décima quarta temporada, prevista para o dia 13 de setembro! Os cotados para A Fazenda 2022 estão sendo especulados e o público tem curiosidade de descobrir quem vai vingar e quem ficará de fora da briga por R$ 1,5 milhão. Por enquanto, a emissora de Edir Macedo não soltou nenhuma confirmação, mas alguns nomes já são apontados como prováveis participantes.

Cotados para A Fazenda 2022

Arthur do Val (Mamãe Falei) está entre os cotados para A Fazenda 2022

O ex-deputador estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, foi um dos convidados para a nova temporada do programa, segundo o Metrópoles. O colunista Guilherme Amado divulgou que a Record tem interesse na participação do famoso e que Arthur ficou empolgado com a possibilidade.

Em maio, Arthur do Val teve foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) devido a áudios do ex-deputado que vazaram na internet. Nas gravações, ele falava sobre refugiadas ucranianas e fazia comentários que foram acusados de apologia a turismo sexual.

+Saiba quem ex-deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei

Pétala Barreiros

Pétala Barreiros, ex do empresário Marcos Araújo – dono da AudioMix e do Festival Villa Mix – está entre os cotados para A Fazenda 2022, de acordo com Léo Dias, também colunista do Metrópoles. De acordo com o jornalista, a influenciadora digital já assinou contrato com a emissora.

A famosa de 23 anos viveu polêmica com o ex-marido – que atualmente é namorado com Lívia Andrade – quando o acusou de abuso. Ainda segundo Léo Dias, os dois se conheceram quando Pétala tinha 14 anos e a moça disse no final de 2020, após a separação, que foi vítima de estupro de Marcos quando era menor de idade.

Latino

Latino é um nome quase certo para o jornalista Léo Dias. Segundo o colunista, a participação do cantor é mais do que especulação e ele irá de fato ser um dos peões do programa. Atualmente com 49 anos de idade, Latino está noivo da influenciadora digital Raffa Rarbbie.

Latino fez sucesso entre as décadas de 90 e 2000 e é dono de hits como Festa no Apê, Renata e Meu Gol de Placa. O famoso também é conhecido por ter se relacionado com algumas celebridades, como Kelly Key, com quem foi casado e teve uma filha, Suzanna Freitas.

Latino também subiu ao altar com a ex-panicat Mirella Santos, que participou da primeira edição de A Fazenda, em 2009, e atriz e modelo Rayanne Morais, que foi esposa do famoso entre 2014 e 2015 e participou de A Fazenda em 2015 (oitava edição).

Irmãs Deolane Bezerra e Dayanne Bezerra estão entre cotados para A Fazenda 2022

Tanto Deolane Bezerra quanto sua irmã Dayanne Bezerra foram citados pelo jornalistas Leo Dias como possíveis participantes do programa. Enquanto o nome de Dayanne aparece de forma menos incisiva, apenas como especulação, o jornalista afirma que Deolane vai participar do programa.

Ainda segundo o colunista, que disse ter conversado com pessoas próximas a influenciadora digital, ela deseja mostrar um outro lado seu para o público e por isso tem considerado o convite para o programa. Deolane tem 34 anos de idade, é advogada, influencer e ficou conhecida ao se relacionar com o MC Kevin, que faleceu em maio de 2021 ao cair da varanda de um hotel. Ela soma mais de 14 milhões de fãs no Instagram.

Já Dayanne tem menos fama que a irmã, ela tem 1,7 milhão de seguidores no Instagram. Também influenciadora digital, ela tem a mesma carreira da irmã, é advogada. A dupla estreou o reality As Doutoras, sobre suas vidas pessoais e profissionais, em 2021.

Márcia Fellipe

Márcia Fellipe é cantora de forró e foi citada pelo jornalista Léo Dias como um dos cotados para A Fazenda 2022. A famosa é dona do hit Quem Me Dera, que soma mais de 450 milhões de visualizações no Youtube, além de faixas como Segue Invicto, Eu Te Avisei, Status e Adeus Bye Bye.

Ex-Power Couple Brasil, ela participou da competição de casais da Record em 2021 e saiu do programa durante a quinta eliminação da temporada. Antes de terminar sua participação no jogo, a artista protagonizou barracos e intrigas.

Rival de cantora pode estar em programa

De acordo com o jornalista Fefito, que é colunista no UOL, Deborah Albuquerque também aparece entre a lista de cotados para A Fazenda 2022. Se o nome da famosa não despertou memórias, ela foi participante do Power Couple 2021 e teve grande rivalidade com Márcia Fellipe. Caso a cantora realmente pise no reality rural, a presença de sua ex-colega de confinamento poderia render farpas.

Thomaz Costa

Thomaz ficou famoso nas telinhas quando participou da novela infantil do SBT, Carrossel, em que viveu o personagem Daniel. Depois, ele esteve em Patrulha Salvadora (2014) e nos filmes derivados de Carrossel. Ele também atuou em Eu Fico Loko (2017), Em Prova (2019) e Amiga do Inimigo (2020).

Em 2021, o ator de 22 anos chamou atenção por participar do reality show Ilha Record e segundo Leo Dias é mais um dos cotados para A Fazenda 2022. O jovem também faz barulhos nas redes sociais e soma 6 milhões de seguidores no Instagram, mais de 2 milhões no TikTok, 1,9 milhão no Facebook e mais de 300 mil fãs no Twitter.

Jonatas Faro

Segundo Leo Dias, o ator Jonatas Faro é um dos cotados para A Fazenda 2022. O famoso tem 35 anos de idade e já foi casado com a atriz Danielle Winits, com quem teve um filho, Guy Faro.

Jonatas está longe das telinhas há alguns anos. Sua última novela foi Apocalipse (2017), na Record. De acordo com a Quem, o ator esteve morando durante seis meses no Canará e retornou ao Brasil agora em julho de 2022.

Ele também é conhecido por ter aparecido nas novelas Cheias de Charme (2012), Insensato Coração (2011), Malhação (2009), Um Anjo caiu do Céu (2001) e Chiquititas (1997), seu primeiro papel na televisão.

Quando começa A Fazenda?

A 14ª edição de A Fazenda começa no dia 13 de setembro, terça-feira. A Record ainda não divulgou quando a lista oficial do programa será liberada para o público. A apresentadora do reality rural é Adriane Galisteu, que está a frente do programa desde o ano passado.

