Que dia começa A Fazenda 2022; reality chega a 14ª edição

O que dia começa A Fazenda 2022 está cada vez mais próximo. O reality show rural da Record TV irá ganhar sua décima quarta edição e a produção do programa está a todo vapor nos bastidores da emissora. A nova temporada continuará sendo apresentada por Adriane Galisteu, que comandou a edição passada e também esteve a frente dos dois últimos anos do Power Couple Brasil, também da emissora de Edir Macedo.

Que dia começa A Fazenda 14, edição de 2022?

A previsão é que dia começa A Fazenda 14 é para 13 de setembro de 2022, uma terça-feira. O Jornal DCI conversou com a assessoria do reality show nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, para receber uma confirmação, mas foi informado que por enquanto a data ainda não está definida pela emissora. Porém, a assessoria disse que em breve a informação será lançada para a imprensa.

Por enquanto, a data de 13 de setembro é prevista por conta de um plano comercial enviado para as principais agências de publicidade do país a que alguns portais tiveram acesso, como o UOL. Por enquanto, as informações mais importantes da nova temporada, como nomes do elenco de celebridades da temporada e a quantidade exata de episódios do reality tem sido mantida em segredo pela emissora.

É comum que no total, o reality show rural fique cerca de 3 meses no ar e some um pouco mais de 90 episódios. No entanto, isso pode mudar de acordo com os planos do canal e o quanto a audiência tem agradado os produtores da atração. É decisão da Record que dia começa A Fazenda, aumentar ou diminuir o tempo do programa nas telinhas.

Prêmio e cachê dos participantes

Por enquanto, o valor de R$ 1,5 milhão continua sendo o prêmio do grande vencedor (ou vencedora) da temporada. Não foi anunciado nenhuma mudança na bolada que o campeão do público levará para casa. Com atrações publicitárias e atividades ao longo do reality show – além do cachê – é possível somar uma quantidade na casa dos milhares de reais.

E falando em cachê, segundo o Purepeople, a quantia de cada competidor irá receber em 2022 será entre os R$ 70 mil e R$ 150 mil. O valor é diferente para cada participante, pois é determinado pela fama que o escolhido tem aqui fora antes do início do jogo. Artista menos famosos costumam receber menos que os badalados.

Caso aconteça desistência ou expulsão, o participante perde tudo o que ganhou ao longo do programa e além disso fica sem o cachê que recebeu para entrar no confinamento.

Campeão de 2021, Rico Melquiades falou com o canal oficial de A Fazenda para relembrar temporada passada. Assista:

Onde é gravado A Fazenda?

A sede do reality show rural da Record TV fica em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. De acordo com o jornalista Flávio Ricco – hoje do R7 e na época no UOL – o espaço escolhido para ser usado nas gravações da atração tem o nome de o sítio Toca do Tuim. As negociações para usar o espaço para o reality aconteceram em meados de 2017.

O lugar conta com mais 10 mil metros quadrados e além de abrigar a A Fazenda, também serviu de cenário para o Power Couple Brasil. Antes, A Fazenda era gravada em Itu, no interior de São Paulo.

