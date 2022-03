A Fazenda 2022: quando começa a nova temporada

A nova temporada do reality show comandado por Rodrigo Carelli na Record já tem feito a produção do programa suar a camisa para que fique tudo pronto a tempo da estreia da nova edição. Quando começa A Fazenda 2022? Temporada vai ao ar no segundo semestre do ano.

Quando começa A Fazenda 2022?

É previsto que a nova temporada de A Fazenda 2022 comece em meados de setembro, assim como ocorreu com as outas edições, mas a Record TV ainda não confirmou a grade de estreia.

No ano passado, o primeiro episódio do programa teve início no dia 14 de setembro. Nas edições mais recentes, a estreia também aconteceu no mês de setembro, desde 2014, o reality show tem iniciado suas temporadas por volta da segunda semana do mês, com exceção de 2016, que não contou com temporada. Antes, em 2013, o reality show começou no mês de junho.

É comum que o reality show fique no ar por cerca de 90 dias ou mais, totalizando 3 meses de exibição, geralmente entre setembro e dezembro.

Quem venceu A Fazenda 13

O campeão da temporada de 2021 foi o humorista e influenciador digital Rico Melquiades, alagoano de 28 anos de idade que já trabalhou ao lado de Carlinhos Maia. O participante levou para casa o disputado prêmio de R$ 1,5 milhão ao receber 77,47% dos votos do público na grande final do reality show, que aconteceu no dia 16 de dezembro.

Na final, Rico derrotou Bill Araújo, que se tornou vice-campeão, Solange Gomes e Marina Ferrari. O ex-BBB somou 18,83% dos votos, enquanto a ex-banheira do Gugu teve 3,70% dos votos e a influenciadora digital somou 2,77% dos votos para ganhar.

Quem já venceu A Fazenda

Dado Dolabella – 1ª edição

Karina Bacchi – 2ª edição

Daniel Bueno – 3ª edição

Joana Machado – 4ª edição

Viviane Araújo – 5ª edição

Bárbara Evans – 6ª edição

DH Silveira – 7ª edição

Douglas Sampaio – 8ª edição

Flávia Viana – 9ª edição

Rafael Ilha – 10ª edição

Lucas Viana – 11ª edição

Jojo Todynho – 12ª edição

Relembre a grande final de A Fazenda 2022, temporada que começou em março e terminou em dezembro:

Nomes especulados para A Fazenda 2022

Segundo o Observatório da TV, a emissora de Edir Macedo já tem colocado alguns nomes em sua lista de possíveis participantes. Entre os cotados, está Mirella Santos, conhecida como Gêmea Lacração, que no ano passado apareceu no reality show Ilha Record.

Além dela, também foram citados o influenciador Alvaro Zaro, cotado para o BBB alguns meses atrás, a influenciadora Deolane Bezerra, os ex-BBBs Arthur Picoli, Anamara e Kerline, além de MC Carol e a ex-esposa de Pyong Lee, Sammy.

Adriane Galisteu continua como apresentadora?

É previsto que Adriane Galisteu continue como apresentadora do reality show. Segundo o portal O Fuxico, A repercussão do trabalho da loira foi positivo na emissora e é provável que seu contrato seja prolongado até pelo menos 2023, com possibilidade de esta parceria se estender por ainda mais tempo.

Galisteu começou a apresentar o programa pela primeira vez em 2021, depois da saída de Marcos Mion da emissora. A famosa fez sucesso no comando do Power Couple 2021, que foi exibido alguns meses antes na Record, e por isso foi convidada para também apresentar o reality show rural.

