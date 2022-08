Salário da Adriane Galisteu: quanto a apresentadora ganha?

O salário da Adriane Galisteu causa curiosidade entre o público que a acompanha na Record. A loira está no comando do Power Couple e de A Fazenda, ambos da emissora de Edir Macedo, e além do valor mensal, também fatura com a inserção de publicidades ao longo das temporadas dos programas.

Qual o valor do salário da Adriane Galisteu?

O salário da Adriane Galisteu é de R$ 500.000,00 por mês, de acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV.

Além do valor fixo por mês, a apresentadora também ganha uma porcentagem com a inserção de anúncios nos realities que apresenta, aumentando o valor.

Galisteu foi anunciada como apresentadora do Power Couple em 2020 após a morte de Gugu Liberato, mas a pandemia de covid-19 fez com que o reality fosse suspenso e transferido para 2021. A loira fez bastante sucesso no comando da competição de casais e agradou o público, fazendo com que ela fosse escolhida para apresentar A Fazenda, após a demissão de Marcos Mion. Neste ano, a famosa segue no comando do programa, que estreia sua 14ª temporada em setembro.

Em relação à fortuna de Galisteu, não se sabe ao certo qual o total de seu patrimônio, mas o valor de alguns de seus imóveis já foram divulgados. Em 2019, a famosa colocou à venda sua luxuosa cobertura no Leblon, Rio de Janeiro, por R$12 milhões de reais, segundo a Casa Vogue. Ela também tem um Porsche Cayenne 2018/2019, à época avaliado em R$ 800 mil.

Além disso, a apresentadora já mostrou seu apartamento de 700 m² em Higienópolis, em São Paulo, um dos bairros mais caros da capital, para o veículo. O valor do imóvel mas não foi divulgado, mas o metro quadrado na região pode chegar a R$12.750,00.

Salário de outros apresentadores

Para efeito de comparação, o apresentador Marcos Mion ganha, por mês, R$600 mil na Globo, de acordo com o Observatório da TV – o valor é menor do que ele recebia na emissora de Edir Macedo, que girava em torno de R$900 mil mensais.

Já Eliana também embolsa um alto valor no SBT: cerca de R$900 mil por mês, fora a porcentagem das ações de publicidade em seu programa.

Faustão, que deixou a Globo para voltar para a Band, ganha a fortuna de R$5 milhões, segundo a coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles.

Outro apresentador que fatura uma quantia milionária por mês é Luciano Huck. Desde que migrou para os domingos da Globo, o famoso fatura entre R$3 e R$3,5 milhões por mês, segundo o UOL.

Quem é o namorado da Adriane Galisteu?

Adriane Galisteu é casada com Alexandre Iódice, com quem mantém um relacionamento desde 2008. No entanto, os dois já se conheciam desde quando a loira tinha 18 anos. “De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar na TV. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada porque ou eu estava namorando ou ele estava. Sempre senti aquela coisa no olhar, sabe? Mas tinha a aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade”, disse à Quem em 2018. O casamento da apresentadora e do empresário ocorreu em 2010, ano de nascimento do filho único do casal, Vittório, de 12 anos.

Antes de se casar com Iódice, Galisteu teve outros relacionamentos com famosos. Um dos mais comentados pela mídia foi o namoro da loira com Ayrton Senna (1960-1994), entre 1993 e 1994. Os dois ficaram juntos por um ano e meio, até o dia da morte do piloto.

Galisteu e Ayrton se conheceram quando a loira era grid girl, modelos que ficavam em tornos do carros e circulando pelo grid antes das corridas, no GP Brasil de Fórmula 1.

Depois da morte do piloto, foi lançado o livro Caminho das Borboletas, escrito pelo jornalista Nirlando Beirão e baseado em depoimentos de Adriane Galisteu sobre o relacionamento com o paulista.

A apresentadora também já foi casada com o empresário Roberto Justus, além de ter namorado os atores Dado Dolabella e Jaime Camil e o jogador de futebol Roger Flores.

Qual o programa que Adriane Galisteu está apresentando?

Quem está com saudades de assistir Adriane Galisteu nas telinhas poderá acompanhá-la em A Fazenda 14, prevista para estrear em setembro. Esse será o segundo ano da loira no comando da atração.

A Fazenda 14 ainda não divulgou oficialmente a lista de participantes deste ano, o que deve ocorrer em breve. Assim como nas últimas edições, o reality show terá duração de três meses e contará com Galisteu apresentando as provas, votações e noites de eliminação.

Antes de apresentar A Fazenda e o Power Couple, a famosa fez parte do elenco da novela O Tempo Não Para (2018), na Globo. Em 2017, ela foi uma das participantes da competição Dança dos Famosos, na época ainda apresentado por Faustão.

Também já teve passagens pelo Discovery Home & Health, onde apresentou o Papo de Cozinha (2015), e pela Band, canal onde comandou os programas Muito+ (2012), Paixões Perigosas (2013), Projeto Fashion (2011), Toda Sexta (2009) e Charme (2004).