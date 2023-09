Com mais de 30 anos de carreira, Adriane Galisteu é a apresentadora de A Fazenda, um dos principais realities da TV aberta, e entra no ranking dos artistas mais bem pagos da TV. Mas qual a fortuna de Adriane Galisteu em 2023? A loira não tem do que reclamar.

Quanto Adriane Galisteu ganha?

Durante seus vários anos na mídia, Adriane Galisteu conseguiu manter sobre sigilo suas conquistas financeiras e, por isso, a fortuna total da apresentadora nunca foi revelada. O que se sabe é que a ex-namorada de Ayrton Senna é dona de um apartamento de luxo de de luxo de 700 m², localizado em Higienópolis, um dos bairros nobres de São Paulo. Por lá, o preço médio do m² pode passar dos R$ 13 mil.

Além disso, em 2019, ela colocou à venda uma cobertura luxuosa no Leblon, avaliada em mais de R$ 12 milhões. Já em 2021, ela foi fotografada em um carro de luxo, uma Porsche Cayenne SUV, que na tabela Fipe é atualmente avaliado em R$ 478 mil.

A apresentadora também recebe o salário de R$ 500 mil mensal para comandar A Fazenda, segundo apuração de André Romano, do Observatório da TV. Somado a isso, ela inclui as publicidades feitas ao longo da edição, o que significa um contracheque ainda mais gordo no fim do mês.

E falando nisso, esta é outra forma de renda da famosa. Adriane Galisteu aproveita seus 5 milhões de seguidores no Instagram para ser garota propaganda de várias marcas, como Nivea, Truss Hair, Jequiti, que inclusive tem um perfume com o nome da loira, fazer diversas publis, como para a Rede Orto, entre muitas outras marcas.

Para quem pensa que isso é pouco, Adriane Galisteu ainda tem um canal no Youtube (@adrianegalisteu), que criou em 2015, e ganha com a monetização de seus vídeos. Com quase 700 mil inscritos por lá e mais de 500 vídeos postados, ela soma mais de 78 milhões de visualizações.

Segundo um levantamento do Youtubers.Me, site que avalia a arrecadação de canais no Youtube de acordo com a monetização e visualizações, o canal de Adriane Galisteu rende entre $ 28.7 mil e $ 172 mil dólares (o Youtube não paga em real) por ano. Com a atual cotação, na moeda brasileira esse valor seria de cerca de R$ 141 mil a R$ 850 mil reais.

Adriane Galisteu é de família rica?

Adriane Galisteu não é herdeira de famosos ou empresários, ela vem de uma família de imigrantes, seu pai Alberto era espanhol e sua mãe Emma húngara, e nasceu e cresceu no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ela começou a modelar ainda muito cedo e depois migrou para a televisão, criando sua fortuna a partir de seu trabalho.

Em entrevista ao extinto programa Faustão na Band, em abril do ano passado, ela contou que a família passou por dificuldade depois da morte do pai, quando ela tinha 15 anos. A família dependia da aposentadoria do pai e alguns bicos, mas por conta de uma papelada que a mãe não conseguiu reunir para conseguir o dinheiro da aposentadoria dele, eles ficaram meses sem a renda. A partir daí, sua família dependia só de seus ganhos, já que o irmão não trabalhava, pois ficou doente, devido ao HIV, e depois faleceu em 1996.

Após a morte de Ayrton Senna, piloto que namorou entre 1993 e 1994, a situação de Adriane Galisteu ficou muito ruim. A apresentadora disse que sua imagem ficou relacionada com a tragédia e por isso não conseguia trabalhos. Ela precisou morar de favor e não conseguia fazer campanhas ou projetos. Ela ficou 1 ano sem trabalho, até que conseguiu reerguer a carreira e além de modelo também se tornou apresentadora e começou a trabalhar na televisão.

