A Fazenda 18: saiba quem são as mulheres cotadas para o reality

A Fazenda 18: saiba quem são as mulheres cotadas para o reality

A nova temporada do reality show rural da Record TV se aproxima e a produção do programa comandado por Adriane Galisteu já se prepara para reunir o elenco da atração. Enquanto A Fazenda 18 não estreia, alguns nomes cotados para o confinamento fazem barulho. Veja quais mulheres podem aparecer no programa!

Mulheres cotadas para A Fazenda 18

A Fazenda 18 ainda não teve o elenco anunciado oficialmente pela Record, mas alguns nomes femininos já aparecem entre as especulações para a nova temporada do reality rural, que será apresentada por Adriane Galisteu. Entre as mulheres citadas nas listas que circulam sobre o programa estão Lorena Maria, Mônica Fonseca, Malévola Alves, Rosanne Mulholland, Fabíola Gadelha, Thaís Carla, Anamara Barreira, Rayne Luiza e Sol Vega.

Lorena Maria – A influenciadora Lorena Maria é um dos nomes que aparecem com força entre as possíveis participantes de A Fazenda 18. Ela ganhou projeção nas redes sociais e também ficou conhecida pelo relacionamento com o cantor MC Daniel, com quem teve um filho. O término do casal foi marcado por declarações públicas e repercussão nas redes.

Mônica Fonseca – A jornalista Mônica Fonseca também é apontada como possível integrante do elenco. Ela ficou conhecida pelo trabalho na televisão e apresentou o quadro A Hora da Venenosa na Record RS e, posteriormente, na Record Minas. A profissional deixou a atração em 2024.

Malévola Alves – A influenciadora Malévola Alves aparece entre os nomes especulados para a nova temporada. Segundo informações divulgadas por jornalistas que acompanham os bastidores do programa, ela teria recebido um convite para participar da atração, mas ainda estaria em negociação.

Rosanne Mulholland – A atriz Rosanne Mulholland, conhecida principalmente por interpretar a professora Helena no remake de Carrossel, também está entre as famosas citadas nas listas de possíveis participantes. A atriz construiu carreira na televisão, no cinema e no teatro.

Fabíola Gadelha – A jornalista Fabíola Gadelha é outro nome feminino associado às especulações sobre A Fazenda 18. Conhecida pela trajetória na televisão, ela também teve passagem pela Record e ficou marcada pela atuação em programas jornalísticos da emissora.

Thaís Carla – A influenciadora Thaís Carla também aparece entre as possíveis participantes da nova edição. Conhecida pelo trabalho nas redes sociais, ela costuma abordar temas relacionados à vida pessoal, entretenimento e representatividade.

Anamara Barreira – Anamara Barreira, que participou do Big Brother Brasil, também foi incluída em listas de nomes cotados para A Fazenda 18. A ex-BBB já possui experiência em reality show e continua sendo lembrada em especulações relacionadas a novos confinamentos.

Rayne Luiza – A influenciadora Rayne Luiza é mais um nome que aparece entre as possíveis participantes da temporada. Até o momento, não há confirmação oficial da Record sobre sua presença no elenco.

Sol Vega – A atriz Sol Vega, também associada ao universo de realities por sua participação no BBB 26, aparece entre os nomes especulados para A Fazenda 18. A possibilidade de uma nova participação em um programa de confinamento também passou a circular nas redes sociais.

Até o momento, a Record não confirmou oficialmente nenhuma dessas mulheres como participante de A Fazenda 18. As listas divulgadas por diferentes veículos e perfis nas redes sociais podem sofrer alterações até o anúncio oficial do elenco. A estreia da nova temporada está prevista para setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração.