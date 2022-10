A Fazenda 2022: áudio de Chico Barney vaza para peões; escute

Vaza áudio do programa Hora do Faro em A Fazenda 2022 - Foto: Reprodução/Record

Nesta sexta-feira (28), um áudio das gravações do programa Hora do Faro vazou para os peões confinados em A Fazenda 2022 e revelou informações externas sobre o eliminado da semana, Vini Buttel. Foi possível ouvir um dos jornalistas chamando o ex-De Férias com o Ex de "baba ovo da Deolane", o que chocou os jogadores.

Após a saída de Vini, quem deve ganhar A Fazenda 2022?

Áudio do programa Hora do Faro vaza em A Fazenda 2022

Na tarde de hoje, os peões tradicionalmente participaram da gravação do programa Hora do Faro com o eliminado da semana, que desta vez foi Vini Buttel.

No entanto, a produção deixou vazar um áudio no qual era possível ouvir a voz do colunista Chico Barney questionando o influenciadora digital. "O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava o senhor um dos maiores baba ovos da Deolane…”, disse o jornalista.

Os peões ficaram surpresos ao ouvirem o comentário de Chico. Bia Miranda começou a rir enquanto batia palmas, enquanto André Marinho soltou um "o que que é isso?" em voz alta.

Os confinados chegaram a conclusão de que o peão estava passando pela 'máquina da verdade', uma das dinâmicas do programa apresentado por Rodrigo Faro. Eles também reconheceram que a voz era de Chico Barney.

Essa não é a primeira vez que um áudio é vazado. No mês passado, os assinantes do pay-per-view conseguiram ouvir um membro da produção dizendo que estava torcendo por Shayan Haghbin na prova do fazendeiro.

Ouça o áudio vazado de A Fazenda 2022 abaixo:

Depois da eliminação, todos os peões participam obrigatoriamente do quadro A Fazenda 2022 - Última Chance no programa Hora do Faro, exibido aos domingos a partir das 15h45, horário de Brasília.

Os eliminados são sabatinados pelos jornalistas convidados pela produção da atração e respondem as perguntas feitas por ele sobre os pontos mais polêmicos e comentados durante o confinamento. Eles também passam pela máquina da verdade, que aponta se estão mentindo ou falando a verdade.