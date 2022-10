Que horas começa a Hora do Faro hoje com Thomaz, Shay e Tiago

O programa de Rodrigo Faro está recheado de conteúdo e quem é fã de A Fazenda 2022 poderá conferir três entrevistas com ex-participantes da edição: Thomaz Costa, o eliminado da semana, além de Shayan e Tiago Ramos, que foram expulsos alguns dias atrás. Para não perder nada, é bom conferir que horas começa A Hora do Faro na Record TV e como assistir.

Que horas começa A Hora do Faro hoje, domingo, 23 de outubro, na Record?

Às 15h15 é que horas começa a Hora do Faro hoje, 23 de outubro, na Record TV, depois da exibição do filme O Pequeno Stuart Little 2 no Cine Maior. De acordo com a programação oficial da emissora, a atração ficará no ar até às 19h15, quando cederá espaço para o Domingo Espetacular.

No programa deste domingo, o público assistirá uma versão especial do quadro A Fazenda – Última Chance. Geralmente, apenas o eliminado da semana dá às caras na sabatina. Porém, como a semana foi caótica no reality show e resultou em duas expulsões, todos foram chamados para um papo sobre o confinamento.

Thomaz Costa deixou o programa na noite de quinta-feira (20), quando foi eliminado na quinta roça do programa, que disputou contra Shayan e Deolane Bezerra. Tiago Ramos e Shayan brigaram após o retorno do iraniano da berlinda.

O modelo se sentiu provocado pelo estrangeiro e uma confusão tomou conta do confinamento, que chegou a se tornar um confronto físico. A produção considerou as atitudes da dupla inapropriadas e expulsou ambos por agressão.

De acordo com o jornalista Chico Barney, que esteve na gravação do programa de Faro que irá ao ar hoje, Shayan comentou que se sente injustiçado com a expulsão, já o ex-padastro de Neymar disse que não se arrepende de nada.

O colunista também revelou que durante o papo com a imprensa, Thomaz contou o que Deolane disse em seu ouvido no final de uma das formações de roça. O público ficou em dúvida sobre o conteúdo, já que a loira tampou o microfone na hora em que falou com o rapaz. Segundo ele, a advogada teria dito “eu quero ver se no Tatuapé você mantém esse sorrisinho na cara” citando o bairro em que o ex-Carrossel mora.

Participações

Além das entrevistas com os participantes que deixaram A Fazenda 2022 esta semana, o programa terá a presença da apresentadora do Ilha Record, cantora e atriz Mariana Rios. A famosa vai ser conselheira amorosa no quadro Vai dar Namoro.

A cantora Joelma vai aparecer no “Dança Gatinho”, parte do quadro do Vai dar Namoro. Ela vai dançar e cantar ao lado do apresentador Rodrigo Faro quando casais se beijarem na atração.

Veja imagens do programa de hoje, em que às 15h15 é que horas começa a Hora do Faro na Record:

Como assistir ao vivo

Para assistir a que horas começa a Hora do Faro ao vivo há duas opções totalmente gratuitas. A primeira delas é sintonizar na Record TV por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros no horário da atração.

Caso não tenha uma TV ou prefira acompanhar tudo online, você poderá acessar uma transmissão ao vivo pelo seu celular, computador, tablet ou outro tipo de dispositivo. Para isso, não será necessário desembolsar nada, mas será preciso fazer um cadastro na plataforma streaming da emissora, o Playplus.

Siga o passo a passo:

1 – Acesse o endereço https://www.playplus.com/

2 – Clique em “Faça um teste grátis” e depois em “Play gratuito”

3 – Informe como gostaria de ser chamado, seu e-mail, a senha que quer usar na plataforma, CPF, data de nascimento, gênero e celular

4 – Será realizada um verificação por SMS com você

5 – Depois, é só usar seu login e senha para entrar na plataforma.

6 – Vá na aba “No Ar” a que horas começa a Hora do Faro hoje e clique em Record TV para assistir ao vivo

