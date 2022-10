A Fazenda 2022: Bia vira fazendeira e Vini, Tati e Babi estão na roça

A Prova do Fazendeiro desta semana definiu quem está na roça e se junta a Vini Buttel na votação popular pela permanência no reality da Record.

Três participantes de A Fazenda 2022 correm o risco da eliminação nesta semana e a Prova do Fazendeiro foi o que definiu oficialmente quem está na roça. A dinâmica foi disputada por Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui, mas a neta de Gretchen levou a melhor e escapou da berlinda da semana.

Quem sai hoje, dia 13 de outubro? Participe da votação da enquete A Fazenda 2022.

Quem está na roça de A Fazenda 2022

Bia Miranda venceu a Prova do Fazendeiro e, por isso, escapou da lista de quem está na roça esta semana. Além de se livrar da tensão de passar pela votação do público no R7 – o portal oficial da emissora na web – a nova fazendeira acabou definindo a formação dos peões que correm o risco da eliminação.

Ela escapou da berlinda e, com isso, suas concorrentes na prova, que perderam, estão na berlinda. As derrotadas se juntam a Vini Buttel, que não participou da dinâmica valendo o chapéu e foi direto para a votação popular, na votação que vai definir o nome do quarto eliminado do programa que vai premiar o vencedor com R$ 1,5 milhão.

Sendo assim, quem está na roça desta semana – a quarta da temporada – é Vini Buttel, Tati e Bárbara. Nesta quinta-feira, 13 de outubro, um deles será anunciado como o eliminado da semana e dará adeus ao confinamento e às chances de levar o valor milionário para casa.

Formação da roça na Fazenda 2022 dividiu ainda mais os participantes

A noite que definiu quem está na roça da Fazenda 2022 nesta semana deu o que falar na sede e dividiu ainda mais os participantes do reality rural da Record TV. No programa transmitido ao vivo na última terça-feira, 11 de outubro, os participantes trocaram acusações e, entre os assuntos levantados, estiveram pautas como o machismo e homofobia.

Logo no começo da votação, quando o fazendeiro Alex Gallete votou em Vini Buttel e o mandou direto para a berlinda, o clima esquentou entre os confinados. Gallete justificou seu voto dizendo que Buttel era preconceituoso e não sabia lidar com as pessoas, o que rendeu uma resposta direta do primeiro participante na roça da semana. O roceiro disse que o fazendeiro entrou para a Fazenda 2022 com o intuito de lacrar, mas não passa de um preguiçoso e mentiroso. A troca de ofensas entre os dois foi tanta que precisou da intervenção de Adriane Galisteu, que relembrou os participantes que o reality show é apenas um jogo e não deve ser levado tão à sério.

Se o clima estava pesado, a situação piorou ainda mais com os votos da casa. Bia Miranda foi a participante mais votada da semana e foi para a berlinda com 9 votos, o que deixou a neta de Gretchen bastante revoltada. Ela acusou os famosos confinados de criarem personagens para se passarem de bons moços no programa e, com isso, foi acusada de ser mal criada e não ter educação dentro do confinamento. Quando Bárbara Borges, que também está na lista de quem está na roça desta semana, criticou o comportamento de Bia, a peoa caiu no choro e disse que é, sim, sem educação e o motivo disso é o fato de ter crescido sozinha, sem o amor de mãe e de pai.

Por conta do embate com a atriz, Bia Miranda – que por ser a mais votada da semana teve a missão de puxar uma das moradoras da baia para a roça – colocou Bárbara na roça. Bárbara começou o resta um, dinâmica de salvamento entre os participantes, que terminou com condenação de Tati Zaqui para a berlinda.

Tati Zaqui teve a missão de vetar um dos roceiros da prova do fazendeiro e optou por impedir Vini Buttel de concorrer o chapéu de maior autoridade do reality.

A Fazenda 2022 – votar no R7

Definidos os nomes de quem está na roça, é hora de decidir quem deve ser eliminado. Para o anúncio de quem saiu do programa, a Record TV considera apenas os votos dados no R7.com, o portal oficial da emissora na internet. O voto pode ser dado por qualquer pessoa e não precisa de nenhum tipo de cadastro ou configuração extra, além do acesso à internet.

Para votar em quem está na roça, visite a página oficial da Fazenda no R7, no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. A enquete oficial com os roceiros da semana fica na parte superior da página e o procedimento do voto é bem simples: basta clicar na opção com o nome e foto do participante que você quer que permaneça no programa e seguir as instruções mostradas na página.

Ao clicar no participante que você quer salvar, uma segunda página será aberta e, então, basta clicar na caixa “Sou Humano”. Com isso, a Record TV evita que robôs manipulem a votação e faça com que o participante errado seja eliminado. Por fim, uma mensagem de agradecimento da Record TV será exibida junto do convite para que o usuário repita o processo e vote novamente.

Quem já foi eliminado da Fazenda 2022

Um dos participantes na lista de quem está na roça será eliminado nesta semana e, com isso, se juntará ao time de peões que perderam a chance de levar para casa R$ 1,5 milhão. Relembre todos os eliminados do reality até aqui:

1ª roça: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do programa. Ele deixou a competição com 15,69% dos votos do público e levou a pior contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

2ª roça: Ingrid Ohara deixou o programa na segunda roça da edição. A peoa protagonizou uma semana de confusões, com direito a despejo de esterco nos pertences dos concorrentes, mas deixou o programa com 29,01% dos votos. Na berlinda também estavam Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

3ª roça: A terceira eliminada no dia mais movimentado do cronograma da semana de A Fazenda 2022 foi Rosiane Pinheiro. A repórter e dançarina deixou a competição contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos ao receber apenas 21,28% dos votos.

