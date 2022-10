A Fazenda 2022: Deolane consegue votar no 2º turno se sair até lá?

Quem conhece Deolane Bezerra sabe que ela é grande apoiadora de Lula. A peoa de A Fazenda 2022 brincou sobre deixar o confinamento para votar no ex-presidente 1º turno das eleições 2022, mas por enquanto permanece no reality da Record. Porém, a pergunta que fica é: caso Deolane seja eliminada – ou desista – até a data do 2º turno, ela pode votar?

Deolane vai poder votar se sair de A Fazenda 2022 antes do 2º turno?

Deolane Bezerra vai sim poder votar se sair de A Fazenda 2022 até o dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições de 2022. De acordo com o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cidadãos que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo. Só é necessário que o eleitor ou eleitora esteja como sua situação regularizada pela Justiça Eleitoral.

Segundo o órgão, “cada turno de votação é uma eleição independente”. Por isso, o não comparecimento ao 1º turno não impede que a pessoa vá às urnas para escolher entre os candidatos do 2º turno. Por isso, caso Deolane seja eliminada, expulsa ou peça para sair do programa até o dia 30 de outubro, ela pode votar.

A única coisa que pode impedir que a advogada vote é sua agenda de eliminada. Após os participantes deixarem A Fazenda 2022, eles precisam comparecer a uma série de programas da Record, como o Cabine de Descompressão, Hora do Faro, entre outros. Eles são obrigados a comparecer nas entrevistas por questões contratuais.

Não é permitido falar de política em A Fazenda 2022

Para quem não sabe, falar de política é proibido em A Fazenda 2022. Esta regra não é nova e faz parte do manual de normas dos peões há muitas edições. Não é permitido citar políticos, partidos ou relacionados em qualquer situação do programa.

Apenas comentários genéricos e sem parcialidade podem ser feitos sobre o assunto, como por exemplo quando Deolane estava conversando com os colegas de confinamento e lembrou da data da eleição. “Meu Deus, domingo é a eleição. Se eu não sair sábado para ir embora, eu não desisto mais”, comentou a peoa na semana passada.

Caso desrespeitada a regra, o participante – ou até todos os peões do confinamento – podem sofrer as consequências de uma punição.

Como justificar ausência no 1º ou 2º turno

Tanto Deolane – que não votou por estar em A Fazenda 2022 – quanto os eleitores comuns que não compareceram ao 1º turno, precisam justificar a falta. Ela pode ser feita em até 60 dias do dia da votação. As opções são:

Usar o aplicativo do e-Título, que pode ser baixados em celulares Android e iOS

Usar o Sistema Justifica, que pode ser acessado nos Portais da Justiça Eleitoral

Ou preencher o Formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) – que você encontra no site do TSE – e entregar em qualquer cartório eleitoral ou o enviar via postal à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título

É necessário anexar a documentação que comprova o motivo de sua ausência. A análise da autoridade judiciária da zona eleitoral do eleitor que faltou e se a justificativa for aceita, um registro ficar no histórico do título eleitoral.

Caso a justificativa não seja aceita, será necessário pagar uma multa. Esse valor poderá ser pago pelo site do TSE ou pelo sistema Título Net, por meio de cartão, pix, ou boleto.

