Eleições 2022: quem Ciro Gomes vai apoiar no 2 turno?

Após a derrota nas urnas, quem Ciro Gomes vai apoiar no 2 turno? O político do partido PDT fez uma campanha isolado dos demais candidatos e ainda não afirmou qual será sua posição no segundo turno em 2022. Após apuração oficial feita pelo TSE do primeiro turno, ficou definido que Lula (PT) e Bolsonaro (PL) se enfrentarão no dia 30 de outubro.

Segundo apuração do TSE do primeiro turno das eleições 2022, Lula (PT) foi o mais votado entre os brasileiros com 48% dos votos, seguido por Bolsonaro (PL) com 43,22%. Simone Tebet (PDT) ficou em terceiro lugar com 4% e Ciro Gomes (PDT) em quarto com 3%. Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Leo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU), Eymael (DC) foram votados, mas não pontuaram na eleição.

Quem Ciro Gomes vai apoiar no 2 turno?

Ao ser derrotado nas urnas, Ciro Gomes (PDT), assim como outros candidatos, fez um pronunciamento agradecendo os votos que recebeu. O candidato, no entanto, disse que precisaria de mais “umas horas” para dar sua posição no segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Ciro afirmou que está preocupado e que o país está em uma situação “complexa, desafiadora e ameaçadora”.

Durante sua campanha, o pedetista se apresentava como uma saída para a polarização vigente no Brasil desde 2018, entre o atual presidente e o PT. O candidato fez duras críticas tanto a Lula quanto a Bolsonaro.

Contudo, Ciro teve apenas 3% dos votos válidos (cerca de 3,5 milhões de votos) no primeiro turno e ficou distante de participar da disputa no segundo pleito.

Esta foi a quarta tentativa de Ciro Gomes para a presidência, nos anos de 1998, 2002 e 2018, o pedetista tentou a vaga de presidente, mas não chegou ao segundo turno também.

Nas redes sociais, eleitores de Lula pedem para que Ciro se posicione contra Bolsonaro e conceda apoio a Lula.

No dia 1° de outubro, véspera do primeiro turno, Ciro Gomes (PDT) afirmou que jamais apoiaria o PT. O pedetista estava em uma carreata, em Fortaleza, com seu candidato ao governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT), quando disse que aceitaria apoio do partido, mas o contrário não aconteceria.

“Se o PT quiser nos apoiar, Roberto Cláudio, nós aceitaremos, mas eu, apoiar o PT, só na outra encarnação”, afirmou o candidato.

Elmano de Freitas, candidato do PT, foi eleito governador do Ceará no primeiro turno. Roberto Cláudio (PDT), apoiado por Ciro, ficou com 14% na terceira posição na eleição.

Simone Tebet vai apoiar quem?

Simone Tebet (MDB) ainda não se pronunciou a respeito de quem vai apoiar no segundo turno também. A senadora do Mato Grosso do Sul apenas afirmou que já tomou uma decisão e irá revelá-la em 48 horas.

“(…) que, no máximo, em 48 horas vocês decidam porque eu vou me pronunciar, porque tenho uma responsabilidade junto com Mara”, alegou Tebet em coletiva de imprensa no domingo (2). A senadora ainda enfatizou que tem lado político. “Não esperem de mim omissão. Eu tenho lado e vou me pronunciar. Este não é qualquer momento no Brasil.”, completou.

Após a fala da política, a expectativa é que Tebet escolha um lado para apoiar no segundo turno. A candidata no MDB surpreendeu nas urnas e teve 4% dos votos válidos (4.915.288 de votos), ocupando a quarta posição geral e ficando à frente de Ciro Gomes. Essa foi a primeira tentativa de Tebet na disputa da vaga de presidente.