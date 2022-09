A Fazenda 2022: Deolane é quem ganhou a prova de fogo; veja nova baia

Deolane Bezerra foi quem ganhou a Prova de Fogo hoje em A Fazenda 2022. A disputa foi realizada na tarde deste domingo, 25 de setembro, no confinamento do reality show rural da Record. Deolane Bezerra e Rosiane Pinheiro se deram bem no sorteio realizado antes da prova e ganharam vaga na disputa pelo lampião do poder.

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje de A Fazenda 2022?

A peoa Deolane Bezerra foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 hoje. A disputa aconteceu depois das 15h00 e não foi exibida na íntegra ao vivo para os assinantes do Playplus. A briga das famosas pelas chamas vermelha e amarela será transmitida já editada no programa de amanhã, segunda-feira (26), a partir das 23h00.

Porém, foi possível acompanhar uma parte da disputa entre o final da segunda rodada da competição e o começo da quarta, que somou cinco rodadas no total. No desafio, as peoas assistiam a um vídeo no telão que mostrava animais em uma sequência de cores. Depois que o vídeo era retirado, elas precisavam ir até um poleiro e repetir a ordem mostrada. Quem somasse mais acertos ao longo das rodadas acumulava mais pontos e vencia.

Rosiane e Deolane disputaram pelo lampião do poder porque se deram bem no sorteio que foi realizado na sala do confinamento, pouco antes do início da prova. Sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, os confinados precisavam escolher o número de uma bolinha.

Quem tirasse a bolinha amarela, poderia participar da prova de hoje de A Fazenda 2022. Os demais, ficaram de fora. Deolane e Rosiane foram as únicas que deram sorte. A advogada escolheu o número 13 e a dançarina ficou com o 14. Os outros tiraram bolinhas vermelhas e ficaram de fora. Shayan Haghbin não participou do sorteio por ser o fazendeiro da semana.

Após a seleção de participantes que disputariam o lampião do poder na segunda prova de fogo de A Fazenda 2022. As peoas seguiram para o quarto, vestiram os macacões do programa, se arrumaram para a disputa e partiram para a área de provas.

Qual o poder do lampião do poder desta semana?

O público falou e a produção de A Fazenda 2022 ouviu! Foi escolhido em votação que o poder desta semana da chama vermelha será: repassar todos os votos que um peão recebeu para outro. O dono do poder poderá repassar seus próprios votos, se quiser.

Assim, Deolane terá uma carta na manga durante a formação da segunda roça de A Fazenda 2022, na próxima terça-feira (27). O poder foi definido pela votação oficial que ocorreu no site do R7. A outra opção – que acabou descartada – seria que o dono da chama trocasse um peão da baia por um da sede durante a noite de votação.

A chama amarela é definida pela produção do programa sem a interferência do público. Por isso, ela é secreta e permanece um mistério até o dia da formação de roça. Quando Adriane Galisteu libera, o participante com a chama em mãos pode ler o poder em voz alta para revelar aos colegas de confinamento e também ao público o rumo do jogo.

É bom lembrar que o dono do lampião do poder não pode usar as duas chamas. Ou seja, na hora da formação de berlinda, Deolane vai ler ambas e escolherá qual vai usar na votação. A chama que sobrar, ela dará para um dos participantes de A Fazenda 2022.

Quem está na baia de A Fazenda 2022?

Após a vitória de Deolane na prova de fogo de hoje de A Fazenda 2022, os moradores da baia foram definidos: Rosiane, Ingrid, Kerline e Ruivinha de Marte.

Rosiane, que perdeu, foi direto para a acomodação do cavalo Colorado e puxou Ingrid Ohara. Deolane pode mandar dois peões para a baia e escolheu Kerline e Ruivinha de Marte.

Lugar mais temido do reality show, a baia tem algumas desvantagens. A principal delas, é que os moradores da baia não podem usar nada da sede, como banheiro, chuveiro, alguns utensílios domésticos, pia da cozinha, entre outros. É obrigatório que esses participantes tomem banho ao ar livre, encham baldes para usar o banheiro e não tirem nenhum alimento da baia, como por exemplo, os biscoitos.

Além disso, a baia é muito temido pelos confinados. O motivo é: durante a formação de berlinda, moradores da baia não poder ser votados, no entanto, o peão mais votado da sede puxa alguém da baia direto para a berlinda.

Confira a decisão:

