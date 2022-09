Espaço do cavalo é a pior acomodação do confinamento do reality.

Como funciona a baia A Fazenda 2022: as 7 regras do manual

Um dos espaços mais temidos do programa, a baia é uma acomodação nada agradável e pode trazer graves consequências para seus moradores. Como funciona a baia A Fazenda 2022? Além de abrigar o cavalo do reality show, o lugar também dita alguns passos da formação de berlinda e pode gerar punições.

O resultado da prova de fogo tem ligação direta com os participantes que serão moradores do espaço durante a semana. O perdedor – ou perdedores – da disputa pelo lampião do poder sempre vai direto para a baia. É comum que ele escolha uma ou duas pessoas e as leve com ele para o estábulo.

Quando a disputa conta com muitos perdedores, como três ou quatro por exemplo, é comum que eles precisem entrar em consenso de quem levar e puxem apenas uma pessoa. Essa regra varia semana a semana, pois é a produção quem decide quantos participarão da prova de fogo e quantos dormirão na baia ao longo da semana.

Regras de como funciona a baia A Fazenda 2022

Há uma série de regras de como funciona a baia de A Fazenda 2022, e claro, elas surgem para dificultar a vida dos moradores.

Assim, quem vai para a baia não pode usufruir das regalias da sede, como por exemplo o chuveiro. Os moradores precisam tomar banho com água fria na área externa do confinamento.

Além disso, os moradores não podem utilizar o banheiro da sede. Então, se um morador da baia use o reservado – seja durante o dia ou uma festa – a produção avisa que um regra foi quebrada e dá punição a todo o grupo.

O único momento em que é permitido que um morador da baia use o banheiro da sede é quando todos os participantes ficam confinados na casa à pedido da produção, que pode estar construindo o cenário da festa ou em manutenção externa.

Os moradores da baia ainda precisam obedecer a um toque de recolher e deixar a sede assim que a produção solta um aviso sonoro.

Eles também são obrigados a usar um pijama xadrez cedido pela produção e precisam levantar bem cedo.

Moradores da baia acabam com mais tarefas que colegas

Entre as desvantagens de estar na baia, os moradores costumam ter que trabalhar o dobro dos demais participantes. Isso porque, apenas os moradores da baia e o fazendeiro podem auxiliar os participantes em suas tarefas diárias. Essas tarefas são definidas sempre que um novo fazendeiro é coroado.

Os peões precisam diariamente cuidar do bichos, limpar espaços do confinamento, tirar o lixo, entre outras ações.

Por isso, se um peão ou peoa precisa de ajuda para tirar o leite da vaca, por exemplo, ou limpar o espaço das aves, o fazendeiro e os moradores da baia precisam se mobilizar. Caso um participante fora dessa lista ajude alguém durante uma tarefa, uma punição é certa.

O fazendeiro pode indicar alguém da baia para roça?

Além de todas as normas do que pode e não e como funciona a baia A Fazenda 2022, há mais regras para quem é morador do estábulo do cavalo Colorado ao longo da semana. Quem está na baia não pode ser votado pelos moradores da sede no dia da formação de roça.

O fazendeiro tem direito de indicar qualquer um, seja da sede ou da baia, porém, os demais peões não podem. Geralmente, depois que o fazendeiro faz sua indicação, os moradores da sede e da baia votam em um participante que está atualmente na sede.

Depois, esse escolhido tem o dever de puxar alguém da baia direto para a berlinda. Em quase todas as votações do ano passado, a dinâmica para definir o quarto roceiro era o “resta um”. Ele era geralmente iniciado pelo puxado da baia e aos poucos os participantes iam se salvando, até que restava apenas um.

Dependendo de como é a dinâmica da semana e os poderes das chamas do lampião, também pode acontecer de os moradores da baia terem que votar entre si, mas essa norma varia. É mais comum que alguém da baia seja puxado direto para a roça pelo mais votado da casa.

